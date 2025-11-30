Max Verstappen fue el ganador del Gran Premio de Qatar y cada vez se acerca más a su quinto título de la Fórmula 1 al hilo; sin embargo, aún hay una fecha por delante y el neerlandés tiene una difícil misión si quiere ser el campeón en Abu Dabi.

‘Mad Max’ ya se colocó en el segundo puesto de la tabla general de volantes, mandando a Oscar Piastri al tercer escalón y ponerse a 12 puntos de Lando Norris, pues el británico culminó en el cuarto puesto en la carrera que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Losail.

En Yas Marina se vivirá una carrera llena de emociones, se definirá al campeón y será una competencia de matar o morir, pues los tres siguen con posibilidades de campeonar, pero Verstappen necesita una combinación de resultados entre él y Lando Norris para poder celebrar el título en Abu Dabi.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

¿Qué necesita Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi para ser campeón de la Fórmula 1?

Max Verstappen está cerca de ser campeón de la Fórmula 1 por quinta ocasión al hilo, pero antes tiene que presentarse en Abu Dabi, pelear con Lando Norris y conseguir un par de resultados para poder celebrar con su equipo el título de la máxima categoría del automovilismo en Yas Marina.

El neerlandés está a 12 puntos de Lando Norris en la competencia, así que necesita ganar la competencia y que el británico culmine la competencia del cuarto lugar hacia abajo, pues si queda en tercero, suma 15 puntos y Verstappen necesita una diferencia de 13 unidades para ser campeón.

Cualquier resultado en el que Lando Norris gane por encima de Verstappen, el neerlandés tendrá que decirle adiós a las oportunidades para poder campeonar, pero después de lo ocurrido en Qatar y con Oscar Piastri peleando también por el título, el australiano podría complicar la misión de Max Verstappen en su busca del pentacampeonato.

Desde 2021 el campeón no se definía en Abu Dabi

Tres pilotos llegan a Abu Dabi con la misión de ser campeón de la Fórmula 1, pero desde el 2021 el volante ganador del Campeonato de Pilotos no se definía en Yas Marina y la última vez fue entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, así que el neerlandés ya conoce la presión de estos escenarios.

En aquella ocasión, el volante de Red Bull y el de Mercedes llegaron empatados en puntos con 369.5 y con 26 unidades por disputarse, pues en aquella temporada la Fórmula 1 todavía otorgaba una unidad más al competidor que realizara la vuelta rápida.

Sin embargo, Max Verstappen en ese año cortó con la hegemonía de Hamilton, evitando que el británico se convirtiera en el volante más laureado de la Fórmula 1 con ocho títulos para superar a Michael Schumacher e iniciando su historia en el Gran Circo.

DCO