Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y el campeón se definirá en la última fecha de la Fórmula 1

Max Verstappen logró mantener un paso perfecto en la recta final del Gran Premio de Qatar para llevarse la victoria en la competencia y con eso quedarse con los 25 puntos que estaban en disputa este fin de semana, así que el ganador del Campeonato de Pilotos se definirá en la última fecha de la temporada.

La carrera inició con una gran largada por parte de Max Verstappen y Oscar Piastri, pues el neerlandés logró pasar a Lando Norris en las primeras vueltas de la competencia y el piloto australiano mantuvo la primera posición durante los primeros recorridos.

Antes de llegar a la vuelta 10 en el Circuito Internacional de Losail, la catástrofe se hizo presente en la pista, pues Nico Hulkenberg chocó con Pierre Gasly, el francés tocó la llanta trasera del alemán y terminó perdiendo el control de su monoplaza, quedando en la grava sin un neumático.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!!



The Red Bull driver will fight for the title at the season finale! 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/s8K5drqmEp — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

El resto de la competencia fue una disputa entre los tres contendientes al título; sin embargo, la estrategia de Max Verstappen fue mejor en la carrera, pues desde que el safety car se hizo presente tras el choque de Nico Hulkenberg, el neerlandés entró por primera vez a los pits, mientras que los McLaren se quedaron fuera en esas vueltas.

La pelea por el Campeonato de Pilotos está al rojo vivo y el nuevo rey se definirá en la última fecha de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi. Con esta victoria, Max Verstappen llega a 396 puntos y se coloca en el segundo puesto de la tabla general, a 12 unidades de Lando Norris.

Oscar Piastri y Lando Norris entraron por segunda ocasión a los pits entre la vuelta 40 y la 45, dejando a Max Verstappen como el líder a falta de 65.028 kilómetros del final de la competencia, pero con el australiano apretando en cada recorrido a la pista y bajando el tiempo en relación con el tetracampeón del mundo.

LAP 57/57



A potentially crucial move by Norris



He gets past Antonelli on the final lap to take P4 and 12 valuable points #F1 #QatarGP pic.twitter.com/hwzTj36Qw7 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

El que se llevó la peor parte de la segunda parada en boxes fue Lando Norris, ya que el británico fue el último en cambiar neumáticos y a la salida de los pits, el líder del Campeonato de Pilotos cayó hasta el quinto puesto, teniendo que recuperar posiciones, pues Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Oscar Piastri y Max Verstappen estaban delante de él.

Afortunadamente para él, en la última vuelta logró rebasar a Kimi Antonelli para culminar la competencia en cuarta posición y con eso sumar 12 puntos muy valiosos para el Campeonato de Pilotos.

El piloto del día en el Gran Premio de Qatar fue el español Carlos Sainz, quien con su Williams logró quedar en la tercera posición y adjudicar su segundo podio con el equipo británico, además de que fue el segundo tercer lugar para el nacido en Madrid, España, esta temporada; la primera vez ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando compartió podio con Max Verstappen y George Russell.

La siguiente y última carrera de la temporada será el Gran Premio de Abu Dabi, donde Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris pelearán a muerte para ganar el Campeonato de Pilotos. La actividad iniciará el viernes 5 y conoceremos al nuevo campeón el domingo 7 de diciembre.

DCO