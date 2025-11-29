Oscar Piastri gana la pole y saldrá primero en la carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El piloto australiano Oscar Pisatri tuvo un gran cierre en la qualy y saldrá desde la pole en el Gran Premio de Qatar de F1, por delante de Lando Norris y Max Verstappen, segundo y tercero, respectivamente

Charles Lelcerc hizo varios trompos al tener un desperfecto en una de las curvas. El piloto monegasco de Ferrari perdió por un momento el control del carro, pero la buena noticia es que no se impactó ante los muros.

OSCAR PIASTRI TAKES POLE IN QATAR!!! 🤩



What a final lap from the Aussie 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KatpdbT0td — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Si el fin de semana estaba siendo un completo desastre para Ferrari, la qualy no trajo mejores noticias, pues Lewis Hamilton quedó fuera en la primera sesión de práctica. Los otros eliminados en la Q1 fueron Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll y Colapinto.

El Gran Premio de Qatar de F1 es la penúltima carrera de la temporada 2025 de la máxima categoría del deporte motor. La campaña termina en Abu Dabi la siguiente semana.

¿Cómo va la pelea por el campeonato de pilotos de F1?

Al momento en el campeonato de pilotos de F1 el líder Lando Norris, quien tiene 396 unidades. El segundo lugar es su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quien tiene 374 puntos. Mientras que en el tercer lugar es Max Verstappen con 371 unidades.

Con este panorama es oficial que Mad Max está a un punto de quedar fuera de la pelea del campeonato de pilotos. El neerlandés está obligado a terminar por delante de Norris sí o sí en la carrera del domingo.

En caso de terminar por detrás de Lando Norris, el piloto de Red Bull llegará a Abu Dabi ya sin esperanzas de conseguir su quinto título al hilo. De 2021 a la fecha Max Verstappen ha ganado en cada temporada el campeonato de la F1, pero parece que en 2025 se le escapará el dominio en el campeonato.

