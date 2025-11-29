Oscar Piastri gana el sprint del Gran Premio de Qatar de F1 y aprieta el campeonato de pilotos

Una acción del sprint del GP de Qatar de F1

El australiano Oscar Piastri partió en la pole position y no soltó el liderato hasta ganar la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Un resultado que abona para que todavía no se defina el campeonato de pilotos de esta temporada.

Piastri, quien llegó como segundo lugar del campeonato, superó a George Russell y Lando Norris, quien a pesar de terminar tercero sigue como líder en la lucha por el título. Max Verstappen no tuvo una buena carera sprint.

En la última carrera sprint del año, Piastri obtuvo una victoria importante para alargar, por lo menos hasta el Gran Premio de mañana, la contienda que existe entre tres pilotos. Piastri sumó ocho puntos, Norris seis y Verstappen cinco unidades.

Oscar Piastri se acercó a 22 puntos detrás de Lando Norris, su compañero de equipo en McLaren, de cara a la carrera principal de la Fórmula 1 el domingo. De cara a la penúltima carrera de la temporada el domingo, Norris suma 396 puntos, Piastri 374 y Verstappen 371.

“Ha sido un buen fin de semana hasta ahora y todo ha salido bien en el sprint”, declaró Piastri. “Sí, el auto estuvo bien. Sigamos así”. “Este es un circuito distinto, con más agarre a los previos”, agregó.

Norris comenzó el sprint desde la tercera posición en la parrilla y Verstappen desde la sexta. El neerlandés fue dejado pasar por Yuki Tsunoda, su compañero de equipo en Red Bull, en la primera vuelta, pero no pudo acercarse lo suficiente para presionar a Norris.

Norris necesita terminar cuatro puntos por delante de Piastri el domingo para asegurar su primer título de F1, siempre y cuando también esté un punto por delante de Verstappen, quien busca su quinto campeonato consecutivo.

“Tendremos una carrera muy difícil mañana, aquí es bastante difícil adelantar y la clasificación será clave”, comentó Norris. Verstappen se quejó de rebotes y subviraje en su Red Bull el viernes, y los problemas persistieron.

“El rebote sigue siendo muy malo”, expresó Verstappen cuatro vueltas después del sprint del sábado.

Tsunoda terminó quinto por delante de Kimi Antonelli, ambos recibiendo penalizaciones de cinco segundos por exceder los límites de la pista más de las tres veces permitidas. Fernando Alonso de Aston Martin obtuvo dos puntos al quedar en séptimo lugar y el también español Carlos Sainz de Williams embolsó un punto como octavo.

Fue otro día nefasto para el siete veces campeón Lewis Hamilton al colocarse en el puesto 17. Comenzó desde el pit lane después de un cambio en el alerón trasero de su Ferrari.

aar