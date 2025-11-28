¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS en México la carrera sprint y el Gran Premio de Qatar de F1?

El Gran Premio de Qatar, la penúltima cita de la temporada de la Fórmula 1

Este fin de semana se realiza el Gran Premio de Qatar, la penúltima cita de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Una parada importante, pues se podría conocer al nuevo campeón de pilotos o la pelea por el cetro se extiende hasta el final de la campaña.

Lando Norris llega como líder del campeonato con 390 unidades. Oscar Piastri con 366 puntos es segundo y el actual rey de la F1, Max Verstappen, es tercero con 366 unidades. La pelea por el título está muy caliente y en Qatar se podría definir todo.

HORARIOS DEL SPRINT Y GP DE QATAR DE F1

Sprint: 08:00 horas

Qualy del GP: 12:00 horas

GP: 10:00 horas

Lando Norris puede sellar el campeonato en el GP de Qatar de F1

Luego del Gran Premio de Las Vegas el campeonato de pilotos de la F1 se apretó. Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron una penalización que perjudicó a ambos, cerrando la distancia entre los dos competidores de McLaren y dando la oportunidad a Max Verstappen de soñar con la remontada.

Parece que el que peor la está pasando es Oscar Piastri, quien no ha ganado una carrera desde el último día de agosto en el Gran Premio de Países Bajos y no ha subido al podio en las últimas seis carreras.

Por su parte, Max Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en Qatar y cuatro de las últimas cinco en Abu Dabi, donde la temporada terminará la próxima semana. Esto le da al Leon Neerlandés mucha expectativa.

Ferrari en caída libre

Ferrari necesita un fuerte final de temporada después de recibir críticas del presidente ejecutivo John Elkann. Hamilton ha vivido un suplicio esta temporada y muy por debajo de las expectativas en su debut con la escudería del Cavallino Rampante.

“Me siento terrible”, dijo Hamilton después de Las Vegas, donde registró su peor actuación en clasificación al terminar en el puesto 20.

Aparte de salir primero en una carrera sprint en China en marzo, el británico de 40 años no ha ganado con Ferrari. En general, solo ha ganado dos carreras de F1 en cuatro temporadas, incluida esta. Charles Leclerc tampoco ha ganado una carrera esta temporada tras llevarse tres con Ferrari en 2024.

Pero el piloto de Mónaco lidera a Hamilton en podios (7-0) y cómodamente en la clasificación. Leclerc es quinto con 226 puntos, mientras que su compañero de equipo está sexto con 152, apenas 15 puntos por delante de Kimi Antonelli, su reemplazo de 19 años en Mercedes.

aar