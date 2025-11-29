Esto necesita Max Verstappen en el GP de Qatar para no quedar eliminado en el campeonato de pilotos de F1

El actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, al parecer tiene las horas contadas, pues de no terminar delante de Lando Norris en el Gran Premio de Qatar quedará eliminado de una vez por todas en la lucha por el campeonato de pilotos.

Luego de la carrera sprint de este sábado, Verstappen tiene 371 puntos, mientras que Norris, el líder, 396 unidades. Con este panorama es oficial que Mad Max está a un punto de quedar fuera de la pelea del campeonato de pilotos. El neerlandés está obligado a terminar por delante de Norris sí o sí en la carrera del domingo.

En caso de terminar por detrás de Lando Norris, el piloto de Red Bull llegará a Abu Dabi ya sin esperanzas de conseguir su quinto título al hilo. De 2021 a la fecha Max Verstappen ha ganado en cada temporada el campeonato de la F1, pero parece que en 2025 se le escapará el dominio en el campeonato.

How Lando can be crowned world champion in Qatar 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KPwUiPJcNE — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Así marcha el TOP 3 del campeonato de pilotos de F1

Al momento en el campeonato de pilotos de F1 el líder Lando Norris, quien tiene 396 unidades. El segundo lugar es su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quien tiene 374 puntos. Mientras que en el tercer lugar es Max Verstappen con 371 unidades.

Lando Norris- 396 unidades

Oscar Piastri- 374 puntos

Max Verstappen- 371 unidades

Job done for Oscar 💪



Eight points in the bag 👏#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/q9EiWUE8T3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Piastri gana el sprint del GP de Qatar de F1

El australiano Oscar Piastri partió en la pole position y no soltó el liderato hasta ganar la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Un resultado que abona para que todavía no se defina el campeonato de pilotos de esta temporada.

Piastri, quien llegó como segundo lugar del campeonato, superó a George Russell y Lando Norris, quien a pesar de terminar tercero sigue como líder en la lucha por el título. Max Verstappen no tuvo una buena carera sprint.

Norris comenzó el sprint desde la tercera posición en la parrilla y Verstappen desde la sexta. El neerlandés fue dejado pasar por Yuki Tsunoda, su compañero de equipo en Red Bull, en la primera vuelta, pero no pudo acercarse lo suficiente para presionar a Norris.

Al final la carrera sprint del GP de Qatar de F1 fue una procesión en donde todos siguieron a Oscar Piastri. La qualy al GP del domingo se realiza después del sprint.

