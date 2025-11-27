México prepara el Mundial 2026 con infraestructura, seguridad y festivales gratuitos en las tres ciudades sede

A 196 días de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno federal y las autoridades de las tres ciudades sede en México —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— aceleraron los preparativos para recibir 13 partidos del torneo más grande de la historia, incluidos cuatro encuentros de repechaje que se disputarán en apenas cuatro meses.

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, informó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que por primera vez la FIFA y los estadios organizaron un comité por cada ciudad sede, estableciendo una coordinación sin precedentes entre los tres niveles de gobierno.

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026. ı Foto: Captura de pantalla.

Gabriela Cuevas destacó que las inversiones en los tres estadios buscan cumplir con los más altos estándares en conectividad, sustentabilidad y accesibilidad.

En materia de seguridad, Gabriela Cuevas reveló que las dependencias federales trabajan con los gobiernos locales y la FIFA desde hace tres años en un plan unificado que incluye la homologación de protocolos para estadios, espacios públicos y zonas de celebración, con perspectiva de género y protección integral para menores de edad.

Gabriela Cuevas detalló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes convocó mesas de trabajo regionales para revisar obras previas al Mundial, incluyendo mejoras en cada uno de los accesos a las tres ciudades sede. Entre los proyectos destacan el tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la remodelación del AICM y mesas de coordinación con grupos aeroportuarios y carreteras principales.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció transformaciones urbanas bajo el lema “un mundial por la igualdad en una ciudad abierta y sin muros”. La capital, que será cuatro veces sede inaugural mundialista tras 1970, 1986 y el subcampeonato femenil de 1971, concentrará importantes obras de electromovilidad y regeneración urbana.

La Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, este jueves en Palacio Nacional. ı Foto: Especial.

Entre los proyectos capitalinos destacan nuevas rutas de transporte eléctrico como el trolebús “Ruta del Chapulín” de Chapultepec a Universidad, la modernización del tren ligero Taxqueña-Xochimilco que duplicará su capacidad, y la transformación de Calzada de Tlalpan con la ciclovía “Gran Tenochtitlan” y el primer parque elevado de la ciudad.

En seguridad, Clara Brugada informó sobre la instalación de 30 mil cámaras de videovigilancia, 185 mil nuevas luminarias —incluyendo 334 kilómetros de caminos seguros para mujeres y niñas—, 3 mil 500 nuevas patrullas y la iluminación artística de 50 kilómetros del Centro Histórico.

Clara Brugada enfatizó el carácter incluyente del evento con 30 festivales futboleros gratuitos en toda la ciudad, pantallas gigantes en el Zócalo para transmisión de partidos, la construcción de 500 canchas de fútbol y actividades récord como la clase de fútbol más grande del mundo el 22 de febrero y “la ola chilanga más grande del planeta” el 31 de mayo.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, presentó a su estado como “la sede más mexicana” del Mundial 2026, destacando que será la tercera ocasión que Guadalajara albergue partidos mundialistas tras 1970 y 1986. El mandatario subrayó que símbolos distintivos de México como el tequila, el mariachi y la charrería son originarios de Jalisco.

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco. ı Foto: Captura de pantalla.

Pablo Lemus anunció que el estado espera recibir entre 2.5 y 3 millones de visitantes durante los 39 días que durará el Fan Festival en el centro histórico de Guadalajara. Entre las obras destacadas, Lemus informó sobre la conclusión de la línea cuatro del transporte público el 15 de diciembre y la construcción de la línea cinco de electromovilidad que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio Akron y el centro histórico.

El estado rehabilitará 270 canchas de fútbol —al menos dos por cada uno de los 125 municipios— y organizará un récord Guinness que conectará con un solo balón el antiguo Estadio Jalisco con el Estadio Guadalajara mediante pases de niñas y niños. Además, se remodeló completamente la Glorieta de la Minerva con espacios peatonales seguros para que los aficionados celebren los triunfos.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, presentó más de 34 proyectos de infraestructura bajo la premisa de que “no se gastaría un solo peso con la excusa del mundial”, sino que toda inversión será obra pública permanente para el legado del “nuevo Nuevo León”.

Samuel García destacó la construcción del monorriel más largo del continente, que incluye las líneas cuatro y seis del metro y duplicará el sistema actual de 38 a más de 80 kilómetros. La obra conectará el Aeropuerto Internacional de Monterrey con toda la red del metro, permitiendo movilidad completa desde el aeropuerto.

Samuel García, gobernador de NL. ı Foto: Captura de pantalla.

Samuel García anunció que frente a la estación Obispo se construye la torre más alta de América Latina, un edificio de 100 pisos cuyo último nivel será convertido en mirador público para apreciar la ciudad y las montañas del estado. El gobernador agradeció al gobierno federal por acelerar permisos ambientales y trámites que permitirán concluir la mayoría de las obras para marzo, antes de los juegos de repechaje.

Al igual que Jalisco, Nuevo León albergará dos partidos de repechaje, convirtiéndose en “la sede más norteña” de los tres países anfitriones del Mundial 2026.

