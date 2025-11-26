Toma Samuel García protesta a 200 policías de Fuerza Civil y presenta nueva división de caminos

Siguiendo con el fortalecimiento de la Seguridad en el Estado, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda tomó protesta a 200 nuevos policías que se integran a Fuerza Civil, cifra con la que se alcanzan 6 mil 800 policías y el Estado se encamina a cumplir su meta sexenal de 7 mil elementos un año antes, rumbo al Mundial 2026.

Durante la graduación de los cadetes, realizado en el Campo Policial 1, Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó al titular de la Nueva División de Caminos y presentó 200 camionetas tipo SUV y Durango que reforzarán la vigilancia en toda la red carretera del estado.

“El día de hoy vamos a incorporar a la mejor policía de México 200 nuevos cadetes para llegar a un total de 6 mil 800 policías. La meta es que el año que entra lleguemos a 7 mil y con ello cumplamos la meta sexenal un año antes para tener 7 mil elementos listos para el Mundial, listos para el repechaje.

“La nueva Fuerza Civil, además el día de hoy crea una nueva división. Aperturamos la División Caminos. En el nuevo Nuevo León hemos arrancado siete nuevas carreteras, por eso la división se hace aún más indispensable para patrullar todas las carreteras y caminos federales y locales del estado. Hoy a 200 días del Mundial estamos incorporando 200 elementos, 200 patrullas tipo camioneta SUV que formarán el nuevo equipo de la división carretera, octava división creada en la nueva fuerza civil”, señaló Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Asimismo, Samuel Alejandro García Sepúlveda reconoció el trabajo de Fuerza Civil, quien destacó ha logrado posicionarse como la mejor policía de México y de América Latina, incorruptible, con el mejor desempeño, la mayor confianza, y la aprobación de la gente en un 80 por ciento.

Samuel Alejandro García Sepúlveda Agregó que se seguirá invirtiendo en reforzar la Seguridad del Estado, por lo que en enero llegará otro Black Hawk, más patrullas, más Black Mambas, más rinos, más elementos.

Por su parte, el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas reconoció a los nuevos elementos a quienes les dijo que desde hoy forman parte de la policía estatal ejemplo de México y una corporación que quiere verlos crecer, ascender y construir una carrera sólida llena de satisfacciones personales.

Asimismo, agradeció al Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda por la estrategia de inteligencia policial en la que se ha estado trabajando y en la inversión en cuarteles, en equipamientos, en vehículos, en armamento, nuevos destacamentos y por lograr impulsar la nueva División Caminos.

“Toda esta inversión de la mano de nuestro gobernador Samuel García Sepúlveda. Hoy destacamos dentro de esta inversión de más de 30 mil millones de pesos, el equipamiento para la nueva división caminos, 200 nuevas unidades que se incorporan al servicio para apoyar la estrategia de presencia total donde vamos a tener la cobertura en coordinación con Guardia Nacional y con las autoridades federales en todas las carreteras y caminos de nuestro Estado.

“Se trata de unidades especialmente equipadas para el patrullaje de nuestra diversa geografía, desde el calor del desierto hasta el frío de la sierra, unidades que sabemos le van a dar a los neoloneses y a nuestros visitantes, la tranquilidad de que están en un territorio donde se respeta la ley. La División Caminos está llamada a ser el primer rostro que dará Nuevo León a sus visitantes en el próximo Mundial de fútbol y asumir una función histórica de una policía de caminos confiable, servicial y siempre presente”, agregó Escamilla Vargas.

Durante la ceremonia de graduación se entregaron 5 reconocimientos a elementos de Fuerza Civil, al Servicio a Arturo Zúñiga Armendáriz; de Disciplina a Eulogio Martínez García; de Liderazgo a Jesús Aarón Nuncio Ramírez; al Mérito Académico a Lucia del Carmen Tovar Sandoval; y de Espíritu de Cuerpo a Jesús Enrique de León Mata.

El Gobernador de Nuevo León Samuel Alejandro García Sepúlveda también estuvo presente en el Congreso Internacional de Inteligencia Policial y Criminal, Prevención, Análisis y Cooperación frente a los Desafíos del Mundial de Futbol 2026, donde destacó que este Congreso fortalece la preparación y permite afinar la coordinación, mejorar protocolos y elevar la capacidad de respuesta ante retos complejos, masivos y de alto impacto.

“Quiero hacer una invitación a todas y a todos, que no dejemos de fortalecer la cultura de la información, que todas las corporaciones de lo local a la federal, incluido los poderes y órganos autónomos, todos adoptemos procesos estrictos de recopilación, verificación, análisis y compartición de datos.

“Ese es el camino hacia instituciones más profesionales que trascienden sexenios, que trascienden trienios con resultados y policías más confiables. Espero que este congreso sea un punto de partida para nuevas alianzas, nuevas soluciones y una nueva etapa de cooperación internacional”, agregó el Mandatario estatal.

