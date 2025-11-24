Samuel García arranca transformación de la Explanada de los Niños Héroes.

Siguiendo con la estrategia y avanzado a la meta de plantar más de un millón de árboles en la ciudad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda dio arranque a lo que será una transformación histórica en la Explanada de los Niños Héroes, donde se plantarán 64 árboles nativos de la región.

Acompañado del secretario del Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, el mandatario estatal dio arranque a este proyecto que aseguró ayudará de manera importante para revertir el déficit de espacios verdes y mitigar los efectos de la crisis climática en la zona metropolitana.

“Estamos muy comprometidos con la materia, con el tema de medio ambiente, la primera vez que Nuevo León tiene una Secretaría de Medio Ambiente. Estamos con muchos proyectos medioambientales, pero el que más más me gusta porque se ve, se nota, es cumplir la meta de 1 millón de árboles. Esto es icónico porque esta Macroplaza es la plaza más bonita, la más amplia, pero hacía falta el ingrediente verde, va a tener riego propio, va a tener desde abajo una iluminación, no tengo duda que va a ser la mejor plaza pública de todo México. Un aplauso a la Secretaría de Medio Ambiente por la chamba y por ayudarme a cumplir esa meta.

“A alguien se le ocurrió hace 40 años quitar todos los árboles del centro de Monterrey, pues hoy nos reivindicamos, hoy le decimos a México: ‘Nuevo León es ejemplo y Nuevo León es primer lugar en reforestación’. Va haber árboles nativos ya plantados con lucecitas y de mí se acuerdan que esta Macroplaza va a estar completamente diferente, arbolada y bonita”, resaltó el gobernador de Nuevo León.

Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó que el arranque de esta reforestación en la Explanada de los Héroes es un día histórico, agregó que este proyecto es resultado de un diseño colaborativo y se realiza bajo los más estrictos criterios ambientales y de protección patrimonial.

“Un día, gobernador, histórico. Así lo tenemos que llamar, para el arbolado urbano de la ciudad de Monterrey del estado de Nuevo León. Hoy damos un paso adelante con nuestro proyecto Bosques Ciudadanos y decirle al gobernador que en este punto vamos a cumplir con la meta de 1 millón de árboles.

“Un año antes de terminar su sexenio, vamos a cumplir con esta meta tan ambiciosa que se puso al inicio de su administración y aquí justamente en este en la Explanada de los Héroes vamos a terminar con un millón de árboles plantados en la ciudad. Nos estamos poniendo a la vanguardia y estamos creando en el corazón de la ciudad el nuevo pulmón verde, la nueva Explanada de los Héroes”, agregó Lozano Caballero.

La renovación incluye la plantación de 32 sabinos y 32 encinos roble, especies nativas de alto valor ecológico. Asimismo, se incorporarán más de 1,500 herbáceas y arbustivas polinizadoras en las jardineras existentes.

Cabe destacar que este proyecto respetará plenamente la Explanada, garantizando que continúe siendo sede de eventos cívicos, manifestaciones, expresiones culturales y actividades públicas.

