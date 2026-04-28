Unidad Especializada desmiente supuesta fotografía de funcionarios de EU fallecidos en accidente.

La Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, desmintió que una fotografía difundida en redes sociales corresponda a los funcionarios de Estados Unidos que fallecieron en un accidente automovilístico el pasado domingo 19 de abril de 2026.

Sobre la imagen difundida por Milenio, la Unidad Especializada para la Investigación afirmó que, en ella, aparece únicamente personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), incluidos el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes, ambos fallecidos en el accidente.

Las personas que aparecen en la fotografía, en el orden señalado en la publicación, son:

Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido Manuel Genaro Méndez Montes, fallecido César Alejandro V. U. Javier Gerardo M. M. José Alfredo J. Q. Ricardo T. G. Karina M.G

Al revelar los nombres de las personas que aparecen en la fotografía, la Unidad Especializada pidió no especular con información no corroborada .

El material se publicó en el marco de las investigaciones que se realizan para esclarecer la participación de al menos 2 agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el desmantelamiento del narcolaboratorio más grande del que se tenga registro en el país.

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) integró 2 investigaciones por la presencia de agentes de Estados Unidos en Chihuahua. Explicó que la primera está relacionada con el hallazgo del laboratorio clandestino; la segunda, se inició tras las declaraciones del entonces titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien el pasado 19 de abril informó la muerte de dos integrantes de alguna agencia de seguridad de Estados Unidos durante un accidente, en el que también perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes.

Este caso, que el Senado ya plantea como posible traición a la patria, provocó que César Jáuregui Moreno presentara su renuncia “irrevocable” al cargo de fiscal general del Estado de Chihuahua.

Además, ha desatado un intenso debate en el Senado de la República sobre las responsabilidades de los estados sobre dar información de la colaboración con agentes de otros países.

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JVR