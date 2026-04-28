FGR abre dos investigaciones por caso de agentes de Estados Unidos en Chihuahua

En la fotografía, el laboratorio hallado en la sierra de Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la integración de dos investigaciones relacionadas con la presencia de dos agentes estadounidenses en la sierra de Chihuahua, tras una operación que derivó en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en en la comunidad El Pinal, entre los municipios de Morelos y Guachochi.

Explicó que la primera investigación está relacionada con el hallazgo del laboratorio clandestino; la segunda, se inició tras las declaraciones del entonces titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien el pasado 19 de abril informó la muerte de dos integrantes de alguna agencia de seguridad de Estados Unidos durante un accidente, en el que también perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes.

Debido a la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional, la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

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Asimismo, la FGR señaló que, tras reiteradas peticiones, apenas el pasado 27 de abril recibió una copia de la carpeta local enviada por la Fiscalía de Chihuahua, “por lo que las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal”.

La institución a cargo de Ernestina Godoy Ramos indicó que a partir de las pesquisas se deslindarán responsabilidades, y aseguró que informará los resultados “de manera transparente y oportuna”.

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cehr