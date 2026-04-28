Jornada laboral reducida, así avanza el proyecto

Así avanza el proyecto en lo legal y las pruebas piloto

Un paso histórico para los derechos laborales en México, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (396 votos a favor) el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esta modificación busca reducir la jornada laboral de las actuales 48 horas a 40 horas semanales.

El dictamen, que ya ha sido turnado al Ejecutivo para su publicación, establece que el descanso es un derecho esencial para la salud física, mental y la productividad sostenible de los trabajadores.

La reforma avanza, empresas optan por probar otro esquema ı Foto: Cuartoscuro

El calendario de la reducción: camino al 2030

Para permitir que el sector productivo se adapte, la reforma no será inmediata, sino que se implementará de manera gradual. El calendario de reducción de horas queda de la siguiente manera:

2026: Inicio de la transición (48 horas).

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas semanales.

2029: 42 horas semanales.

2030: Implementación total de las 40 horas semanales.

La ley subraya que bajo ninguna circunstancia esta reducción implicará una disminución en los sueldos, salarios o prestaciones de los empleados.

La reforma ha generado debate, pues aunque busca mejorar la productividad y el bienestar, críticas señalan que mantener un solo día de descanso sigue limitando el tiempo personal de los trabajadores.

Sin embargo el plan sigue claro, se aplicará gradualmente hasta completarse en 2030, queda prohibido reducir el salario por trabajar menos horas y el límite máximo de labor diaria, incluyendo horas extra, será de 12 horas.

Seguimos construyendo la Primavera Laboral de 🇲🇽. Por ello, hoy el Secretario @marathb presentó en comisiones de @Mx_Diputados el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas, avanzando en el cumplimiento del compromiso 60 de la Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/FSc9QNNp6E — STPS México (@STPS_mx) February 23, 2026

Empresas se anticipan e inician pruebas piloto

A pesar de la implementación gradual de la reforma, el sector privado ha comenzado a tomar medidas mediante acuerdos entre sindicatos y grandes compañías.

Entre ellos destaca la alianza del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) con empresas como Barcel (Grupo Bimbo) y Mondelez para realizar pruebas piloto que validan la operatividad con esquemas de cinco días laborales por dos de descanso.

Analistas de Manpower, empresa líder mundial en servicios de recursos humanos, estiman que esta transición propuesta en la reforma podría elevar los costos operativos debido a la contratación de personal extra o el pago de horas adicionales.

Aun se estudian las repercusiones del esquema propuesto por las autoridades y los que puedan implementar en otras empresas, las que contemplan dos días de descanso. Sim embargo es un hecho que para el próximo 2030, la jornada laboral quedará de 40 horas semanales.