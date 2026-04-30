Layda declara a Campeche sin liquidez y en rebeldía

A punto de entrar al último año de su administración, la mandataria de Campeche, Layda Sansores, declaró sin “un peso de liquidez” a su gobierno, “ni para pagar la luz”; echó la culpa a “la fórmula maldita” de coordinación fiscal “que nos heredó la derecha” y, de paso, se colocó en rebeldía en contra de la Federación, al advertir que no pagará el consumo de energía.

“No tenemos un peso de liquidez, nunca soñé que en mi vida podríamos vivirlo y cuando llegó la hora de pagar la luz, pues no teníamos ni para pagar la de este año; así es la fórmula maldita que nos heredaron quienes eran la derecha, que pensaban que Campeche podía producir 80 por ciento del petróleo y sufrir todos los sacrificios”, afirmó.

El Dato: EL CONGRESO de la Unión refiere que el recorte a Campeche fue de unos dos mil millones de pesos, aunque la gobernadora asegura en que el impacto es del doble.

Durante un acto público, la gobernadora insistió en que el estado enfrenta una crítica insolvencia financiera, a raíz de un recorte de más de cuatro mil millones de pesos en sus participaciones federales de este año y como efecto de lo que ha llamado “injusta Ley de Coordinación Fiscal”.

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“De los seis mil millones (de pesos) que nosotros disponemos, porque además ya viene etiquetado, nos quitaron cuatro mil 800 y van por otros 700; entonces, ¿de qué vamos a vivir?”, reclamó.

Enseguida, amenazó con no pagar la luz, si no puede cubrir el próximo recibo de energía eléctrica. “Yo ya les dije, ya fuimos a México. La próxima vez que nos apaguen la luz, cuando no tengamos dinero, no la voy a pagar, ni voy a pedir prestado, ni prórroga; apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan porque no tenemos recursos, no tenemos energía para que las máquinas trabajen, y no porque no queramos, sino porque alguien decidió por nosotros”.

LAYDA SANSORES, el pasado 22 de abril, al abrir la temporada de beisbol en México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante la gravedad de la situación financiera que dijo enfrentar, defendió la contratación de un grupo musical para amenizar el Día de las Madres. “Es un décima parte de lo que debemos”, justificó la gobernadora morenista respecto a la presentación de Los Socios del Ritmo.

“Los que critican: ‘cómo van a traer a Los Socios del Ritmo’; es la décima parte de lo que tenemos que pagar de luz de todas las oficinas del gobierno; es muchísimo, son millones y millones de pesos, por eso es que no nos alcanza; (la contratación del grupo) es una cosa simbólica”, dijo.

A pesar de la mala situación financiera del estado, la mandataria agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por apoyos que nunca antes la entidad había recibido.

“Nunca nos habían dado para componer carreteras, para todo este bacheado de los pueblos; el año antepasado nos dieron 80 millones y cero pesos en 2025, ahorita ya nos dieron 328 millones y están trabajando todos los constructores”, dijo.

Agregó que seguirá luchando y “nunca pararemos hasta cumplir con nuestro deber”, y se ubicó en el lado de la oposición, a pesar de encabezar un gobierno estatal.

“Este camino a veces es muy difícil, porque ser oposición no es nada cómodo; siempre tienes más problemas si eres mujer, pues sufres toda la misoginia sobre tu cabeza; nada más que ya aprendí a caminar con la frente en alto, aunque me digan pu…, que me digan lo que quieran, yo aquí estoy con la conciencia tranquila, con el orgullo y la herencia de mis padres, y a mí no me rinden como no rinden a ninguno de nosotros de un puñetazo”, expresó.

La crítica situación del estado contrasta con los viajes que frecuentemente la gobernadora ha realizado al interior del país.

La Razón publicó en semanas anteriores que, desde el inicio de su administración en 2021, hasta el 14 de enero de 2026, la funcionaria ha realizado 150 viajes –en su mayoría a la Ciudad de México–, en los cuales ha gastado un millón 183 mil 18 pesos.

La Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora de Campeche indicó en ese entonces que la mandataria había viajado en 150 ocasiones por comisiones dentro y fuera del país.

El costo total de los viajes fue lo que gastó únicamente la gobernadora Sansores, ya que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de Campeche, “no se cuenta con información o documentación en las que se advierta que en los traslados antes descritos haya asistido algún tipo de acompañante”.

EN DEPRESIÓN

Campeche es el estado con el peor desempeño económico.

2.9 Por ciento alcanzó la tasa de desocupación a inicios de 2026

11.8 Por ciento cayó la economía en el tercer trimestre de 2025

12.4 Por ciento de la población ocupada está en situación de subocupación

61.5 Por ciento de la actividad se centra en extracción petrolera y minería

Mil Millones de pesos de endeudamiento le autorizó el Congreso

ACUSA A ALCALDESA DE FRAGUAR ABUCHEOS

Por Alan Gallegos

LA MANDATARIA de Campeche, Layda Sansores, afirmó que los abucheos durante su visita al estadio Nelson Barrera Romellón, para la ceremonia inaugural de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, fueron fraguados por líderes de Movimiento Ciudadano, incluida la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo.

El 22 de abril, al momento de ser presentada, se escuchó un sonoro abucheo en todo el inmueble, y la reacción no se detuvo ahí: mientras la mandataria caminaba hacia el terreno de juego, los asistentes acompañaron el momento con gritos de “¡fuera, fuera!”.

En su programa Martes del Jaguar, esta semana, culpó a la alcaldesa de “acaparar” todas las entradas del partido y, con “grupos de choque”, orquestar las rechiflas en su contra.

La gobernadora minimizó los abucheos, al señalar que provenían de un sector muy “segmentado”, y descartó que fueran del equipo rival, ya que al estadio no van “ni los yucatecos”.

“Hubo un incidente en el juego de beisbol. Se ha convertido en un centro de convivencia: van los padres con los hijos, pero además, como aquí no hay extranjeros —aquí no vienen ni los yucatecos—, entonces todos le vamos a los piratas. De pronto, cosa que no había pasado, se escuchan unos abucheos y venían nada más de una parte y lo decimos con todas sus letras, porque las pruebas tenemos: esto fue planeado, organizado y hecho con toda la perversidad por parte de líderes de Movimiento Ciudadano y ahí estaba la presidenta junto a tres diputados”, dijo.