Se mantienen las protestas tras el derrame en golfo

MANIFESTANTES de la comunidad de Tonalá, durante una protesta realizada ayer en la Plaza Lerdo de Xalapa, Veracruz.

A DOS MESES del inicio del derrame de hidrocarburos en playas de Veracruz, que dejó afectaciones a la economía de los habitantes, pescadores de la zona norte del estado se manifestaron ayer para exigir la entrega de apoyos.

Los manifestantes bloquearon el Puente de Tuxpan y aseguraron que, a diferencia de otras regiones del estado, en el sur ya se han entregado apoyos, mientras que en la zona norte no han sido considerados.

“Todos somos pescadores inconformes por el caso omiso de las autoridades; los apoyos llegaron al sur, pero a nosotros no nos han tomado en cuenta”, expresó uno de los manifestantes.

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También se reportaron manifestaciones en la caseta de cobro Naranjos-Tampico y en el Puente de Tampico.

En el municipio de Pueblo Viejo, en la zona conocida como la Plaza de los Cañones, se reportó un bloqueo total que impidió el flujo en ambos sentidos, tanto rumbo al Puente Tampico, hacia Tamaulipas, como al Puente Prieto hacia Pánuco.

El Dato: BIENPESCA es un programa para el bienestar del Gobierno federal, con el cual se apoya a las personas que se dedican a la actividad pesquera o acuícola de pequeña escala.

A cinco kilómetros del Puente Tampico, se congregaron personas de los municipios de Pueblo Viejo, Tampico Alto y Ozuluama, principalmente de la Brecha Huasteca, la Isla Juan A. Ramírez y Cabo Rojo.

En Xalapa, un grupo de pescadores de la comunidad de Tonalá llegó con manos manchadas y cubetas de chapopote, para demandar apoyos económicos tras el derrame de hidrocarburo.

Los pescadores se colocaron afuera de la Plaza Lerdo, con el propósito de denunciar que no han recibido el apoyo del Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca) que anunció el Gobierno federal.

8 mil pesos anuales entrega Bienpesca como apoyo

Y aunque son más de 50 pescadores afectados, solamente se pudieron trasladar hasta la capital cerca de 15.

“A nosotros no nos han apoyado; tenemos como siete u ocho años y no nos han apoyado, y venimos a hablar con la gobernadora, si es que es posible, que nos entienda, necesitamos ayuda”, dijo uno de los afectados.