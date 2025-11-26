Clara Brugada inaugura Centro de Voluntarios de la FIFA en CDMX para el Mundial 2026

Clara Brugada corta el listón en la inauguración del Centro de Voluntarios de la FIFA en CDMX para el Mundial del 2026.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, inauguró el Centro de Voluntarios de la FIFA en la capital del país para el Mundial del 2026, mismo que está ubicado en el Instituto Tecnológico de Monterrey en Tlalpan, donde se espera capacitar a 6,000 personas para los cinco encuentros que se desarrollarán en la ciudad.

Durante la inauguración, la mandataria hizo énfasis en esta gran oportunidad que tienen los voluntarios para representar de la mejor manera posible a la Ciudad de México, que será la primera del orbe en recibir tres inauguraciones del magno evento de la FIFA.

▶️#VIDEO | La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), habla de la movilidad con miras al Mundial 2026, entre ellos la modernización del tren ligero



— La Razón de México (@LaRazon_mx) November 26, 2025

“Tenemos al mejor lugar del mundo para que los voluntarios puedan desarrollar su trabajo. (Este centro) nos va a ayudar mucho a que el Mundial pueda ser parte de este momento tan importante y que vamos a vivirlo en alianza con las universidades, con el Tec de Monterrey en una gran alianza con la sociedad”, comentó Clara Brugada ante los voluntarios y los representantes de los medios de comunicación.

Alejandra Frausto destaca ganas de la gente para ser voluntarios

Alejandra Frausto, secretaria de turismo de la CDMX, resaltó que la gran respuesta de la gente, pues reveló que 60,000 personas se inscribieron para formar parte de los voluntarios de la FIFA en la capital del país durante la Copa del Mundo del 2026.

“Nosotros nos distinguimos por ser una ciudad de corazón grande, en donde recibimos a todas las personas de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todas las creencias, de todas las expresiones sexuales, sin discriminación, sin racismo, sin xenofobia, sin odio y eso nos caracteriza como ciudad y frente al mundo”, aseveró Alejandra Frausto.

▶️#VIDEO | Alejandra Frausto (@alefrausto), secretaria de turismo de CDMX, revela que 60,000 personas se postularon como voluntarias en la CDMX para el Mundial 2026, desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey



— La Razón de México (@LaRazon_mx) November 26, 2025

La secretaria de turismo de la CDMX agradeció a todo el equipo del Instituto Tecnológico de Monterrey por abrir las puertas para la instalación del Centro de Voluntarios de la FIFA, el cual funcionará como un espacio de capacitación en el que se profundizarán conocimientos en cultura, identidad y patrimonio, a fin de convertirse en el rostro de la ciudad.

Clara Brugada agradece apoyo del Tec de Monterrey

Clara Brugada agradeció al Tecnológico del Monterrey por prestar sus instalaciones para el Centro de Voluntarios de la FIFA en CDMX durante el Mundial del 2026, al tiempo que señaló que ésta es una oportunidad de tener una alianza a largo plazo con la institución educativa.

“Esta sede es hermosa, adecuada y un orgullo para la ciudad; pero lo más valioso será la alianza que estamos construyendo con el Tec”, subrayó la Jefa de Gobierno de la CDMX.

