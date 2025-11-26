Kylian Mbappé con un póker de goles le da la victoria al Real Madrid ante el Olympiacos en Champions League

El Real Madrid consigue su cuarta victoria de la temporada en la Champions League, tras vencer al Olympiacos de visita en una de las mejores noches de Kylian Mbappé con el conjunto blanco, pues el delantero francés logró las cuatro anotaciones del equipo de Xabi Alonso para un marcador final de 4-2.

La institución española inició perdiendo el cotejo desde el minuto 8 de juego, después de una tremenda jugada colectiva por parte del equipo de Grecia, la cual terminó con un exquisito remate desde fuera del área de Chiquinho para vencer el arco de Andriy Lunin.

La respuesta por parte de los merengues llegó al minuto 22 de tiempo corrido, cuando Vinícius Jr. metió un pase entre líneas para dejar a Mbappé solo frente al arquero; con una definición entre las piernas de Konstantinos Tzolakis, el francés inició el camino en busca de su póker de goles.

GOOOOOL DEL REAL MADRID



Mbappé pone el 1-1 con una buena definición. #ChampionsLeague pic.twitter.com/D6pyw1aJh5 — FOX (@somos_FOX) November 26, 2025

GOOOOOOOOOL DE OLYMPIACOS🔴⚪



Disparo potente y colocado de Chiquinho, para vencer a Lunin.#ChampionsLeague pic.twitter.com/Sh8MWSQVKl — FOX (@somos_FOX) November 26, 2025

GOOOOL DEL REAL MADRID😱



Doblete de Mbappé; tremendo remate de cabeza del francés.#ChampionsLeague pic.twitter.com/gu1MfM9UJc — FOX (@somos_FOX) November 26, 2025

Kylian Mbappé demostró que es un delantero muy completo y que puede rematar de cualquier forma, pues para su segunda anotación, al minuto 24 de juego, el francés midió un servicio desde la banda de Arda Güler y de cabeza puso su segundo gol de la noche.

La tercera anotación no tardó en llegar; fue al 29′ de juego, cuando el dorsal ‘10′ del Real Madrid recibió una gran asistencia de Eduardo Camavinga para quedar solo frente al arquero de Olympiacos. Con espacio y tiempo, el francés definió al segundo poste para su hat-trick.

En la segunda parte, el conjunto de Grecia respondió de buena manera en el partido, pues cuando se encontraban 3-1 abajo en el marcador, Mehdi Taremi se levantó dentro del área y con un remate de cabeza volvió a vencer el arco de Lunin para recortar distancias con los merengues.

GOOOOOOL DE OLYMPIACOS🔴⚪



Uffff, qué remate de cabeza de Taremi, para acercar al equipo griego. #ChampionsLeague pic.twitter.com/sNKVrgV5xP — FOX (@somos_FOX) November 26, 2025

¡NOCHE MÁGICA DE MBAPPÉ!😎⚪



El francés marca su cuarto gol ante Olympiacos. #ChampionsLeague pic.twitter.com/eQY6EzGLsz — FOX (@somos_FOX) November 26, 2025

Para cerrar una noche inolvidable, Kylian Mbappé escribió por cuarta vez su nombre en el marcador. Después de una gran jugada por parte de Vinícius Jr. en la banda izquierda, el brasileño entró al área y cedió la pelota al francés, para que solo tuviera que empujarla y celebrar su primer póker con el Real Madrid.

Mbappé se une a una prestigiosa lista de jugadores del Real Madrid que han marcado cuatro goles en un partido de Champions League; en este listado están los nombres de Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás, quienes anotaron un póker en dos ocasiones, y también el de Cristiano Ronaldo, que lo logró una vez en su carrera con los merengues.

Para cerrar el partido, Ayoub El Kaabi volvió a poner al Olympiacos a un gol del Real Madrid. El delantero marroquí remató de cabeza un centro certero de Gabriel Strefezza para marcar el tercero de la noche del conjunto local, pero no les alcanzó el tiempo para empatar el cotejo.

DCO