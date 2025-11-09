Real Madrid no puede ganarle Rayo Vallecano y deja ir dos puntos valiosos en su pelea por LaLiga

Vinícius Jr. se lamenta durante el partido ante el Rayo Vallecano.

El Real Madrid no pudo ganarle al Rayo Vallecano en 90 minutos y terminaron igualando el marcador 0-0 con el conjunto de Vallecas, dejando ir dos puntos importantes para continuar con una ventaja de cinco puntos sobre el FC Barcelona, su más cercano perseguidor.

Las oportunidades de peligro para el conjunto de Xabi Alonso fueron escasas y los jugadores merengues no supieron aprovechar esos momentos del partido. De igual manera el equipo local logró tocar el marco de Thibaut Courtois pero sin hacerle daño al arquero belga.