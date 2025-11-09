Futbol Internacional

Real Madrid no puede ganarle Rayo Vallecano y deja ir dos puntos valiosos en su pelea por LaLiga

El Real Madrid se metió a la casa del Rayo Vallecano en busca de seguir con una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona, pero terminaron igualando 0-0

Vinícius Jr. se lamenta durante el partido ante el Rayo Vallecano.
Vinícius Jr. se lamenta durante el partido ante el Rayo Vallecano. Foto: Reuters
Diego Chávez Ortiz

El Real Madrid no pudo ganarle al Rayo Vallecano en 90 minutos y terminaron igualando el marcador 0-0 con el conjunto de Vallecas, dejando ir dos puntos importantes para continuar con una ventaja de cinco puntos sobre el FC Barcelona, su más cercano perseguidor.

Las oportunidades de peligro para el conjunto de Xabi Alonso fueron escasas y los jugadores merengues no supieron aprovechar esos momentos del partido. De igual manera el equipo local logró tocar el marco de Thibaut Courtois pero sin hacerle daño al arquero belga.

