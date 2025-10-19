Real Madrid saca una importante victoria ante el Getafe para seguir de líder en LaLiga; resumen y goles

El Real Madrid visitó el Coliseum del Getafe y consiguió sacar tres puntos importantes en la Jornada 9 de LaLiga española para continuar de líderes en el torneo local; al final, los blancos consiguieron un marcador de 1-0 ante el decimosegundo lugar de la tabla general.

Como es una costumbre con el conjunto dirigido por José Bordalás, primero defienden su arco y después buscan atacar la portería rival con algún contragolpe; es por eso que el único tanto del equipo merengue llegó en el segundo tiempo tras la expulsión de Allan Nyom, la cual generó enojo en la banca de los locales.

Los pupilos de Xabi Alonso dominaron la primera parte del encuentro, pero la defensa del Getafe estuvo intratable y no dejaron que los merengues vencieran su arco, además de ver la primera amarilla del encuentro, la cual fue para Bordalás por protestar al silbante.

La jugada más importante de los primeros 45 minutos fue entre Rodrygo y Kylian Mbappé; el brasileño metió un pase entre líneas para el francés, pero el goleador del Real Madrid estrelló la pelota en la figura de David Soria, arquero del Getafe.

Terminó la primera mitad con la paridad entre los merengues y los azulones, dejando todo para la segunda parte, donde los locales terminaron con dos jugadores menos, por dos terribles faltas contra Vinícius Jr.

Antes de que llegara el gol del Real Madrid, al minuto 71 de juego, Mbappé se encargó de un tiro libre en los linderos del área; su disparo pegó en la barrera y pasó a escasos metros del palo derecho de David Soria, llevándose los suspiros de la grada.

Fue al minuto 76 de tiempo corrido cuando Allan Nyom entró de cambio en lugar de Kiko Femenía y un minuto después, en una jugada, agarró del cuello a Vinícius Jr. y el brasileño se tiró al césped; el silbante no lo dudó dos veces y sacó la tarjeta roja para el camerunés.

Con la primera expulsión del Getafe, el gol de los blancos no tardó en llegar, pues al minuto 80, después de una discusión entre las bancas y los árbitros, Arda Güler tomó el balón en el centro del campo y metió un pase entre líneas para Kylian Mbappé, quien con una recepción dirigida quedó frente al arco rival y definió con clase para vencer a David Soria.

Cuatro minutos más tarde, Álex Sancris cometió una falta en la banda izquierda, mandando al piso a Vinícius Jr.; como el español ya había visto la amarilla minutos atrás, el central le mostró su segundo cartón preventivo y dejó con nueve hombres al Getafe.

Antes de finalizar el encuentro, el Getafe tuvo una oportunidad de peligro frente al arco de Thibaut Courtois; lamentablemente para los locales, el guardameta belga achicó de buena forma e impidió el gol de los azulones.

