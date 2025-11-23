Real Madrid sufre en la cancha del Elche pero logran rescatar el empate para seguir de líder en LaLiga

El Real Madrid sufrió en la cancha del Estadio Martínez Valero ante el Elche, pero el conjunto blanco consiguió rescatar el empate 2-2 para mantenerse en lo más alto de la tabla general de LaLiga española, aunque con menos puntos de diferencia sobre el Barcelona.

Durante los primeros 45 minutos de juego, ninguna de las dos escuadras logró hacerle daño al equipo rival, fue hasta la parte complementaria donde los merengues sufrieron, pero con cinco minutos en el reloj, consiguieron rescatar un punto ante el Elche.

Lo único relevante que ocurrió en el primer tiempo fue una tarjeta amarilla para Eder Sarabia por protestar con el silbante central, además de que Iñaki Peña, el exguardameta del Barcelona, logró ser uno de los mejores jugadores del encuentro por sus tremendas intervenciones bajo los tres palos.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el pasado 15 de febrero del 2023, antes de que el Elche se fuera al descenso, cuando el Real Madrid venció 4-0 al conjunto franjiverde en la Jornada 21 de LaLiga española.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 53 de tiempo corrido, cuando Germán Valera y Aleix Febas se juntaron en los linderos del área y el delantero español quedó solo frente a Thibaut Courtois para picar la pelota y mandarla al fondo de la red.

La respuesta de los visitantes llegó hasta el 78′ de juego, cuando Vinícius Jr., Fede Valverde y Eduardo Camavinga entraron al campo para ir en busca de la victoria. Después de un tiro de esquina, la pelota quedó dentro del área y Dean Huijsen solo tuvo que empujar la esférica para igualar el tablero.

Sin embargo, al minuto 84 de tiempo corrido, el Elche volvió al ataque para ponerse al frente en el marcador; fue Álvaro Rodríguez quien encaró a la defensa del Real Madrid y desde fuera del área sacó el disparo al primer poste de Thibaut Courtois para poner el tablero 2-1.

Pero tres minutos más tarde, el equipo de Xabi Alonso volvió a hacer daño a balón parado, con un tiro libre desde la banda izquierda que cobró Alexander-Arnold. Después de un tiro de volea de Bellingham, volvió a aparecer Iñaki Peña para salvar la esférica, pero Kylian Mbappé metió de nuevo la número cinco para que el mediocampista inglés solo empujara el balón para el empate.

El Real Madrid lleva tres partidos al hilo sin conocer la victoria, una derrota y dos empates; todo inició desde el encuentro de Champions League ante el Liverpool al caer 1-0; después igualaron a cero con el Rayo Vallecano y su último resultado es el 2-2 con el Elche.

