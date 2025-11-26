Isaac Pitbull Cruz advierte a Lamont Roach en “incomodarle la noche” en su próxima pelea

Después de su pelea ante Omar Salcido Gámez, por el retiro de Ángel ‘Tashiro’ Fierro el pasado 19 de julio del 2025, Isaac Cruz ya se prepara para su siguiente reto en su carrera, el cual será ante el estadounidense Lamont Roach, y el ‘Pitbull’ se mostró preparado de cara a este enfrentamiento, además de asegurar que incomodará la noche de su rival.

“Nosotros vamos a incomodarle la noche con la victoria porque para eso nos estuvimos preparando durante tres meses y sabemos al tipo de rival que tenemos en frente y para eso nos estuvimos preparando. Vamos muy bien preparados física y mentalmente, pues para lo que tope, ya sea un round, ya sean los doce rounds, vamos muy bien y, bueno, para dar un gran show y, sobre todo, pues que somos mexicanos, somos latinos orgullosamente”, expresó el mexicano.

Isaac Cruz habla sobre el estilo de boxeo que tiene

Durante el media day previo a su pelea ante Lamont Roach, Isaac Cruz fue cuestionado sobre su estilo de boxeo, el cual comentaron que es parecido al de Roberto Durán, así que el mexicano respondió lo siguiente.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Clara Brugada inaugura Centro de Voluntarios de la FIFA en CDMX para el Mundial 2026

“Bueno, pues ha sido una buena analogía, como lo mencionas, no creo que el estilo que yo tengo, pues es que en lo que hizo, como lo mantenía Roberto Durán, de ir al frente, de mantener presión, de incomodar a sus rivales, de sofocarlos, de no dejar pensar y sobre todo meter esa presión, y bueno, Sugar Ray Leonard, pues como el estilo de Roach, lo que quiere hacer es, pues, sacar de balance, de descontrol mentalmente, de jugar ahí; nosotros vamos muy bien preparados, enfocados y con un buen plan de trabajo para ganarle”, comentó el mexicano.

Por otro lado, el ‘Pitbull’ Cruz habló sobre cómo Roach ha subido poco a poco en los diferentes pesos del boxeo. “No, ahora sí que eso quiere hablar algo bien de él porque está tomando retos sin importarle la diferencia de categorías y, bueno, pues nosotros estamos enfocados, concentrados y sobre todo, pues respetando todos los ángulos de, pues, de lo que él va a hacer o tiene pensado hacer”.

🇲🇽Isaac ‘Pitbull’ Cruz a unos días para defender su Campeonato Mundial interino Superligero @WBCBoxing ante 🇺🇸Lamont Roach Jr. el 6 de diciembre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas. @Isaacpitbullcr1 @MannyPacquiao @KnuckleheadSean @premierboxing @WBCBoxing @wbcmoro pic.twitter.com/Pb09tWW3qM — Bxstrs Promotions (@bxstrs) November 26, 2025

Isaac Pitbull Cruz manda mensaje a todos sus fanáticos

Para culminar la conferencia, Isaac Cruz mandó un mensaje a todos sus fanáticos que estarán apoyándolo el próximo 6 de diciembre en su pelea ante Lamont Roach.

“No, pues entregarme a toda la gente y salir victorioso, primero Dios, porque para eso me preparé, para eso tuve que sacrificar muchas cosas; una de esas, y la más importante y fundamental para mí, es dejar a mi esposa y a mis hijos sentados solitos en la mesa sin mi presencia, y bueno, yo voy a desquitar todo eso, pues para salir victorioso y que la gente sea la ganadora”, comentó.

El ‘Pitbull’ Cruz se medirá ante un boxeador que tiene un récord bastante positivo con 25 victorias, diez por nocaut, y una derrota, además de que su última pelea fue ante Gervonta Davis, enfrentamiento en el que salió con la mano en alto.

DCO