Listo, para segunda guerra contra Tashiro: Pitbull Cruz

No pasaron ni seis meses para que Isaac Pitbull Cruz y Ángel Tashiro Fierro se vuelvan a encontrar en el cuadrilátero, esta vez en la cartelera del regreso de Manny Pacquiao, en un enfrentamiento que sacará chispas para definir al nuevo campeón interino del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

El nacido en la Ciudad de México afirmó estar “listo para una segunda guerra” ante el oriundo de Tijuana, Baja California, a quien venció por decisión unánime en el T-Mobile Arena el pasado 1 de febrero salió con los brazos en alto en el primer capítulo de esta rivalidad.

Para la revancha de mañana, el recinto elegido fue el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, donde también estará peleando el filipino Manny Pacquiao contra Mario Barrios por el título del peso welter del CMB en el combate estelar, el cual marca el regreso del Pac-Man al ring después de cuatro años de su más reciente pleito, mismo que fue ante el cubano Yordenis Ugás, quien derrotó por decisión unánime al único boxeador campeón de ocho categorías de peso distintas.

Durante el cierre de su preparación, Pitbull Cruz habló en exclusiva para La Razón de México comentando que las revanchas siempre son buenas y que esta segunda parte ante Ángel Tashiro Fierro no será la excepción.

“Siempre las segundas pelas han sido buenas, si la primera estuvo muy interesante, hubo lluvia de fuegos artificiales, creo que la segunda ante Tashiro Fierro no será la excepción”, reveló el pugilista mexicano de cara al pleito de mañana.

Isaac Cruz en el cierre de su preparación para su combate de mañana.

Isaac Pitbull Cruz también dijo que está “muy emocionado” por formar parte de una cartelera en la que se encuentra Manny Pacquiao, además, comentó que es una “emoción poco expresiva, pero es algo que no me creo. Ahora tengo una motivación extra, la cual no voy a desaprovechar y que mejor poderme coronar como campeón mundial interino del consejo mundial de boxeo”.

Por otro lado, el pugilista mexicano habló sobre la posibilidad de enfrentar de nuevo a Gervonta Davis o Ryan García, tras pasar con éxito este nuevo reto que tiene ante Ángel Fierro.

“Ahorita estoy enfocado en lo que es Tashiro Fierro, posteriormente, vamos a ver qué hay para Isaac Pitbull Cruz, si hay una oportunidad en 35 o 40 (libras), qué nombres hay o con quienes podrían ser las futuras peleas”, afirmó respecto a futuros combates.

Además, mandó un mensaje para todos aquellos jóvenes que ven al Pitbull Cruz como una inspiración para algún día estar en un escenario grande del boxeo internacional.

“Siempre en el ámbito personal, profesional o de cualquier tipo, siempre va a haber piedritas pequeñas que van a ser fáciles de poder quitar del camino, pero también nos podemos encontrar con cerros grandes de dificultades, pero de eso tenemos que sacar lo mejor”, platicó.

Mañana ı Foto: Imagen: La Razón

Ayer se llevó a cabo el último cara a cara entre el Pitbull Cruz y Tashiro Fierro, donde ambos boxeadores sacaron chispas al final de la reunión empujándose con la frente y amenazándose a dos días de subirse al ring.

Ángel Fierro aseguró que llega bien preparado. “Si Pitbull dice que vamos a dar una guerra, yo también. Somos dos trenes sin freno y haremos que la gente retumbe por lo que ve sobre el escenario”, sentenció el tijuanense.