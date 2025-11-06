Le entramos a trabajar en equipo con la gente para construir un Jalisco con más oportunidades: Pablo Lemus

Pablo Lemus en su mensaje de este jueves 6 de noviembre.

Al rendir un mensaje por su Primer Informe de Gobierno, Pablo Lemus afirmó que “le entramos a trabajar en equipo con la gente para construir un Jalisco con más oportunidades”.

Este 6 de noviembre, Pablo Lemus ofrece, ante invitados especiales- entre ellos políticos de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas-, además de integrantes de los otros Poderes en la entidad, un mensaje en el Museo Cabañas.

Ya al inicio de su intervención, el Pablo Lemus explicó que “gobernar al estilo Jalisco” significa ser un gobierno cercano, sencillo y orientado a resultados.

“Gobernar al estilo Jalisco, desde mi muy particular punto de vista, es ser un gobierno cercano orientado a los resultados, un gobierno que trabaje con sencillez con cercanía gobierno, que brinda un gobierno, que no genere conflictos, un gobierno que se dedique a trabajar por su gente eso es trabajar al estilo Jalisco”, sostuvo Pablo Lemus.

En su momento, Pablo Lemus agradeció la presencia de familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes hacen una crucial labor y se encuentran trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado.

Pablo Lemus añadió que el Congreso del Estado de Jalisco ha declarado como grupos prioritarios a las familias y colectivos de búsqueda de desaparecidos, lo que permite atenderlos con mayor eficiencia. Para esto se propuso aumentar 172% los recursos para atender la desaparición.

En el mismo sentido, Pablo Lemus hizo un llamado a las y los legisladores federales para reforzar las medidas de seguridad en las centrales camioneras de México para atender la problemática de reclutamiento de jóvenes.

