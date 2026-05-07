Gobernador de BCS pide a EU “bajarle dos rayitas”

LUEGO DE QUE el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fuera acusado de narcotráfico, el titular del Ejecutivo de Baja California Sur, Víctor Castro, pidió defender la soberanía y recomendó a las autoridades de Estados Unidos “bajarle dos rayitas a las agresiones”.

“La soberanía no se negocia, no es un asunto menor; hay malos patriotas que quieren ver al país arrodillarse ante los extranjeros, pero con una Presidenta de la estatura moral de mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum, sé que vamos a salir adelante y espero que los Estados Unidos le bajen dos rayitas a las agresiones”, expresó el mandatario estatal.

En entrevista con medios locales, Castro Cosío dijo no temer que Estados Unidos lo acuse de narcotráfico, como a su homólogo, pues aseguró que el “que nada debe, nada teme”.

Nuevamente, el mandatario salió a dar la cara por la inocencia de Rocha Moya y aseguró que tendrá que demostrar su inocencia, pero “si falla, va a fallar a todos los que creemos en él”.

“Yo creo en él; si falla, pues se va a fallar a sí mismo y a todos lo que creemos en él, como pasa con cualquiera. Yo tengo muchas amigas y amigos, y en las buenas y en las malas yo siempre digo: mi amistad ahí está”, declaró ayer, luego de que el domingo ya lo había defendido.

Aunque el gobernador confió en la inocencia de Rocha, aseguró que jamás ha sido cómplice de nadie y cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos en caso de ser culpable.

“Yo no voy a responder por nadie, respondí por mis hijas; ahora que son grandes, les toca responder a ellas, no por esconder mi amistad con nadie”, afirmó el titular del Ejecutivo sudcaliforniano.

Finalmente, consideró que detrás de las acusaciones contra Rocha Moya hay una estrategia para “echar humo” y minimizar el debate relacionado con el presunto espionaje de agentes de la CIA en territorio mexicano.