Colima encabeza tasa de homicidios en el país, con 334% de incremento

El estado de Colima, gobernado por la morenista Indira Vizcaíno, encabeza la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el país, con 22.2, indicador que supera más de 50 veces el de estados como Yucatán y que ha crecido 334 por ciento en la última década.

Un estudio de la organización México Evalúa señala que en 26 estados se registró una reducción de la violencia homicida en el primer trimestre del año, aunque destacan entidades donde el problema prevalece, marcadamente en Colima, con una tasa que, incluso, observa una tendencia al alza.

El Dato: LOS HOMICIDIOS culposos crecieron en 9 entidades en la última década, de las cuales siete muestran variaciones superiores al 100% y destaca Colima, con 380% más.

Además, de acuerdo con las cifras, en comparación con el primer trimestre de 2025 también se reportó un incremento de nueve por ciento en la tasa de asesinatos.

La organización destaca que, a largo plazo, prevalece un contexto de deterioro en las condiciones de seguridad, que se centra en 17 entidades más violentas que en 2015, y aquí también sobresale Colima, con un incremento de 334 por ciento en la tasa de asesinatos desde ese año a la fecha.

Las altas cifras de violencia coinciden con un aumento también en la percepción de inseguridad en las dos principales ciudades del estado, al comparar el primer trimestre de 2025 y 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

0.8 policías estatales por cada mil habitantes tiene Colima

En el caso de Manzanillo, la percepción de inseguridad de sus habitantes pasó de 70.3 por ciento en 2025 a 71.4 por ciento en 2026, mientras que en Colima capital la cifra fue de 75.3 por ciento a 77.2 por ciento.

Una expresión de la rampante ola delictiva ocurrió el jueves pasado en el fraccionamiento Residencial Primavera, ubicado al norte del municipio de Colima, donde una pareja y un bebé de apenas tres meses de edad fueron asesinados.

De acuerdo con los reportes del caso, personas armadas dispararon contra las víctimas que se encontraban a bordo de su vehículo sobre la calle Primavera del Cedro, y enseguida escaparon.

El Tip: LA SECRETARÍA de Seguridad estatal indicó ayer que han sido asegurados 5 de 8 objetivos prioritarios identificados por las autoridades.

Además de la violencia homicida, el informe de México Evalúa señala que la tasa de desapariciones en Colima también tuvo un incremento de 37 por ciento, al comparar el primer trimestre de 2025 y el de 2026, y de 158 por ciento entre los periodos enero-marzo de 2015 y 2026.

En cuanto al homicidio culposo, se menciona que desde 2015 los registros crecieron en nueve entidades, de las cuales siete muestran variaciones superiores al 100 por ciento, y ahí también Colima resalta con 380 por ciento de incremento.

El reporte establece que los homicidios culposos apenas se redujeron cinco por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025 y cero por ciento respecto a 2018, por lo cual se advierte que “este comportamiento es, en principio, el esperado para un delito asociado principalmente a accidentes. No obstante, las anomalías se presentan a nivel estatal, donde se observan incrementos drásticos en el medio y largo plazo”.

Pesada carga delictiva ı Foto: Especial

Según la organización México Evalúa, es necesario concentrar los esfuerzos en las zonas donde la violencia se mantiene alta o muestra incrementos. Esto implica priorizar el debilitamiento operativo del crimen organizado mediante inteligencia estratégica, y no únicamente a través de despliegues reactivos. Al mismo tiempo, deben impulsarse cambios estructurales en policías, fiscalías y en la reconstrucción de la cohesión social.

Sin embargo, apunta, en estados donde el homicidio doloso aumentó, la respuesta no debería limitarse al refuerzo de la presencia policial o militar, sino que se deben identificar con precisión los puntos territoriales en disputa, las economías criminales involucradas y las capacidades institucionales disponibles para contenerlas.

Para el investigador de México Evalúa Armando Vargas, el caso de Colima “es bastante preocupante”, pues la tasa tan alta que tiene significa que la población colimense está altamente expuesta a problemas de violencia letal.

En entrevista con La Razón, apuntó que está bastante documentado que en Colima, al tratarse de una zona estratégica para el traslado de diversas mercancías ilícitas por contar con el puerto de Manzanillo, se vuelve un lugar estratégico en la disputa de diversas organizaciones criminales, como por ejemplo el Cártel Jalisco Nueva Generación y las facciones del Cártel de Sinaloa.

“Digamos que Colima forma parte de estas entidades con estas problemáticas en donde la desaparición de personas podría ser consecuencia de estas actividades ilícitas”, infirió.

Aunque el informe pone de relieve que en la mayoría de los estados se reportó una reducción en los asesinatos, el investigador dijo que se debe “tomar con cautela la reducción de homicidios antes de lanzar una afirmación contundente de que México se encuentra en un proceso de pacificación”.

“Creo que la reducción de los homicidios y el incremento de otros fenómenos, como el de personas desaparecidas y no localizadas, puede estar asociada por supuesto a otras dinámicas de violencia; ahí también podríamos incluir al propio feminicidio. Son varias entidades que muestran una reducción de los homicidios dolosos. Prácticamente todas, o dos terceras partes de los estados, tuvieron una reducción de los homicidios dolosos, pero aumentó en otras categorías”, puntualizó.