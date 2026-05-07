Grecia critica desigual trato a Rocha y a Manzo

RUBÉN ROCHA y Carlos Manzo, en imagen que subió ayer a sus redes Grecia Quiroz

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, cuestionó el cinturón federal de seguridad que se le otorgó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que en su momento no tuvo su esposo asesinado.

A través de un mensaje en redes sociales, la alcaldesa michoacana se quejó y aseguró que a su esposo no le dieron protección “porque pertenecía a un movimiento ciudadano y no político”.

“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo”, recriminó la funcionaria local.

Agregó que, en México, los mecanismos de protección existen, pero “la pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan”.

“Estoy convencida que mis ojos verán caer uno por uno, porque sé que Dios no se quedará nada, lo declaro”, dijo la servidora pública local, perteneciente al Movimiento del Sombrero.

El pasado martes se dio a conocer que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta ahora con protección de seguridad federal por considerar que está bajo riesgo.

La custodia que recibió se dio luego de que solicitó separarse de su cargo tras ser acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, en especial con la facción criminal conocida como Los Chapitos, que encabeza el hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán.

Las autoridades mexicanas explicaron que la principal justificación es que se trata de un funcionario que recientemente dejó su cargo en Sinaloa, un estado donde se han registrado múltiples hechos violentos, por lo que se considera una medida prudente que cuente con escolta.

Sin embargo, afirmaron que no existen amenazas en contra del gobernador con licencia, ya que no se tiene ningún indicio, dato o amenaza de que Rocha Moya pueda ser sujeto de algún ataque.

Aunque se desconoce el número de elementos que protegen al gobernador de Sinaloa con licencia, el pasado noviembre de 2025, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, reveló que Carlos Manzo contaba con protección asignada por fuerzas de seguridad federal.

Eran 14 elementos y dos vehículos de la Guardia Nacional, así como policías municipales de confianza del edil.

Además, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el 10 de diciembre de 2024 le fueron proporcionados seis elementos de la Guardia Nacional y un vehículo al entonces presidente municipal de Uruapan, y se reforzó la escolta con ocho elementos y otro vehículo en mayo de 2025. Trevilla Trejo afirmó que autoridades del Ejército mexicano mantenían comunicación permanente con el funcionario municipal.

Hasta la fecha, el caso del asesinato del edil Carlos Manzo sigue sin resolverse por completo. Apenas el martes pasado, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que Grecia Quiroz rechazó en dos ocasiones entregar el teléfono celular de su esposo.

“Todas las aportaciones de alguna prueba o información que nos hagan llegar, siempre será bienvenida. El celular de Carlos Manzo se le solicitó en dos ocasiones: una vez en noviembre y otra en diciembre, pero la presidenta Grecia fue muy enfática al señalar que Carlos Manzo, en vida, insistía que nadie tuviera acceso a su celular. Es a lo que hizo referencia”, dijo en entrevista el fiscal michoacano.