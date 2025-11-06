Pablo Lemus Navarro inicia mensaje por su Primer Informe de Gobierno

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inició la mañana de este jueves un mensaje por su Primer Informe de Gobierno, en el que se hará un concentrado de las principales acciones en beneficio de los jaliscienses.

El mensaje de Pablo Lemus Navarro arrancó pasadas las 10:00 horas; la sede elegida para esta rendición de cuentas es el Museo Cabañas.

Pablo Lemus Navarro fue elegido como gobernador de Jalisco de 2024 a 2030, antes fue presidente municipal de Guadalajara y Zapopan, además de empresario, dirigente patronal y conductor en radio.

Pablo Lemus Navarro nació el 18 de julio de 1969 en Guadalajara. Estudió administración de empresas en el ITESO así como Finanzas en la Universidad Panamericana, además de una especialidad en dirección empresarial.

