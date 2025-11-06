Pablo Lemus Navarro ofrece mensaje este jueves por su Primer Informe de Gobierno

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, emitirá este jueves un mensaje, en el marco de su Primer Informe de Gobierno, en el que se hará un concentrado de las principales acciones en beneficio de los jaliscienses.

Estamos afinando los últimos detalles del Primer Informe de Gobierno; Al Estilo Jalisco le entramos trabajando en equipo y de cerca a todas y todos. pic.twitter.com/Txi8Gj5zjp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 6, 2025

El inicio formal del Informe de Pablo Lemus Navarro está programado para las 10:00 horas; la sede elegida para esta rendición de cuentas es el Museo Cabañas.

Pablo Lemus Navarro fue elegido como gobernador de Jalisco de 2024 a 2030, antes fue presidente municipal de Guadalajara y Zapopan, además de empresario, dirigente patronal y conductor en radio.

Pablo Lemus Navarro nació el 18 de julio de 1969 en Guadalajara. Estudió administración de empresas en el ITESO así como Finanzas en la Universidad Panamericana, además de una especialidad en dirección empresarial.

