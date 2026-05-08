Reportan que suman 8 muertos por incendio en centro comercial de Los Mochis, Sinaloa

Aspecto del incendio en plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa.

La cifra de muertos por el incendio en el centro comercial Fiesta Las Palmas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, habría subido a ocho, y la de heridos, a 38, según los más recientes reportes de la prensa nacional.

De acuerdo con información recabada por reporteros de Grupo Radio Fórmula, la mañana de este viernes se reportó un aumento en la cifra de fallecidos por el incendio registrado la tarde del jueves en el concurrido centro comercial sinaloense, después de que dos personas perdieran la vida recibiendo atención médica.

Un incendio consumió locales en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, y provocó el deceso de dos personas. Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcance zonas aledañas del centro comercial. La autoridad resguarda… pic.twitter.com/5oyUjomRNR — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 8, 2026

Según estos reportes, seis de los fallecidos ya fueron identificados, mientras que está pendiente el reconocimiento de las dos más recientes víctimas mortales.

Además, de acuerdo con esta misma fuente, la cifra de heridos subió a 38, después de que, el jueves, de manera preliminar se reportaran al menos 30 lesionados.

El incendio en el centro comercial Plaza Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, dejó 8 personas muertas y más de 30 heridas.



➡️Felícitos Trujillo, corresponsal en Sinaloa, informó que hasta el momento han sido identificadas 6 de las víctimas.



➡️Además, señaló que del gobernador… pic.twitter.com/xGXK7Rz74J — Azucena Uresti (@azucenau) May 8, 2026

Ninguna fuente del Gobierno federal o el Ejecutivo de Sinaloa han confirmado la información de manera independiente.

No obstante, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, escribió una publicación la mañana de este viernes en la que agradeció la intervención de equipos de emergencia estatales y federales para combatir el incendio.

Mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a las y los bomberos, socorristas, médicos, personal de Protección Civil, cuerpos de rescate, elementos de seguridad y Fuerzas Armadas que han entregado todo su esfuerzo durante las labores de rescate y atención a víctimas tras el… — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) May 8, 2026

“Mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a las y los bomberos, socorristas, médicos, personal de Protección Civil, cuerpos de rescate, elementos de seguridad y Fuerzas Armadas que han entregado todo su esfuerzo durante las labores de rescate y atención a víctimas tras el lamentable incendio ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis”, escribió la gobernadora interina.

“En medio de momentos tan dolorosos, su valentía, entrega y vocación de servicio han sido fundamentales para auxiliar, proteger y acompañar a las familias afectadas. Sinaloa reconoce y valora profundamente la labor de todas y todos ustedes”, abundó, en X.

Agradezco enormemente el respaldo de nuestra Presidenta @Claudiashein, quien a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó una Misión ECO en Los Mochis tras el lamentable incendio ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas.



Nos mantenemos en coordinación permanente… https://t.co/N7eL7CEIxS — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) May 8, 2026

Ayer, el Gabinete federal de Seguridad del Gobierno de México desplegó una Misión ECO en Sinaloa por el incendio en el centro comercial Fiesta Las Palmas, con participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa y los gobiernos estatal y municipal.

¿Quiénes son las seis personas fallecidas por el incendio en Sinaloa que ya fueron identificadas?

De acuerdo con la información recabada por los reporteros de Grupo Radio Fórmula, los seis fallecidos en el incendio de ayer que ya fueron identificados son:

Rosa Amelia Bojórquez

José Fabián Montoya

Mirna Leticia Morales

Estefano González

Marceleno Bacasegua

Camilo Agustín

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