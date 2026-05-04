Yeraldine Bonilla nombra nuevos funcionarios tras asumir como gobernadora interina de Sinaloa

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, realizó dos movimientos al interior de su gabinete, dos días después de su llegada al despacho estatal tras la aprobación de la licencia al cargo solicitada por Rubén Rocha Moya.

Este lunes, la mandataria estatal tomó protesta a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos como encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, y a José Ismael Inzunza Sosa como titular de la Jefatura de la Oficina de la Gobernadora.

Gobernadora interina toma protesta a nuevos funcionarios en la Secretaría General de Gobierno y la Oficina de la Gobernadora. ı Foto: Gobierno de Sinaloa

Ambos nombramientos ocurren al inicio del interinato de Yeraldine Bonilla, quien exhortó a los nuevos funcionarios a dar continuidad al trabajo en sus respectivas dependencias “priorizando el sentido social que ha caracterizado la administración estatal”.

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“Confío en que, con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, fortalecerán el trabajo en favor de las y los sinaloenses”, expresó la gobernadora interina.

Yeraldine Bonilla Valverde fue nombrada gobernadora interina de Sinaloa luego de la separación temporal de Rubén Rocha Moya para enfrentar las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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cehr