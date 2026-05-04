Puente por Día del Trabajo genera derrama económica superior a los 965 mdp en Guerrero.

El estado de Guerrero registró una derrama económica superior a los 965 millones de pesos durante el fin de semana largo con motivo del Día del Trabajo, consolidando su reactivación turística tras su destacada participación como anfitrión en el Tianguis Turístico México 2026.

El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, informó que del 1 al 3 de mayo se recibió a 139 mil 370 visitantes, lo que permitió alcanzar una ocupación hotelera promedio del 83.1%, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes, centros nocturnos y diversos comercios vinculados al sector.

El funcionario destacó que estos resultados son reflejo de la estrategia impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientada a fortalecer la promoción turística mediante eventos de alto impacto, campañas de difusión y una oferta diversificada en los principales destinos del estado.

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En cuanto a la distribución de la derrama económica, señaló que Acapulco concentró más de 625 millones de pesos con la llegada de 91 mil 969 turistas y una ocupación hotelera del 85.5%. Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo registró más de 230 millones de pesos con 29 mil 452 visitantes y una ocupación del 81.2 por ciento.

Asimismo, Taxco generó más de 72 millones de pesos con la llegada de 14 mil 726 turistas, mientras que La Unión reportó una derrama superior a los 38 millones de pesos, reflejando una distribución equilibrada del beneficio económico en las distintas regiones turísticas.

Quiñones Orozco subrayó que el domingo 3 de mayo se alcanzaron los niveles más altos de ocupación hotelera, con promedios sobresalientes: Acapulco 97.8%, Taxco 100%, Ixtapa-Zihuatanejo 96.2% y La Unión 76.1%, con un promedio estatal de 96.1 por ciento.

El funcionario estatal destacó que durante el mes de mayo continuarán desarrollándose eventos culturales, artísticos y deportivos que fortalecerán la actividad turística, como las Jornadas Alarconianas en Taxco y el Mundial de Futgolf en Acapulco.

Con estos resultados, Guerrero reafirma su vocación turística como uno de los principales motores económicos del estado, generando ingresos y bienestar para miles de familias.

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JVR