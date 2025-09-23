Pablo Lemus gestiona recursos para proyectos de mejoramiento de carreteras, agua y seguridad.

Para gestionar proyectos para el estado en materia de infraestructura carretera, hidráulica y seguridad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, acudió hoy al Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

En la reunión que encabezó la Diputada Merylin Gómez Pozos, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Lemus Navarro expuso que en Jalisco se apuesta en incrementar el número de elementos policiales y para realizarlo es necesario que se modifique la Ley de Disciplina Financiera, para no limitar las contrataciones.

“Nos piden contratar el 20 por ciento; entonces, lo que pedimos es que únicamente, para términos de seguridad, nos quiten el candado de esa Ley de Disciplina Financiera en la contratación de seguridad. No me interesa que nos quiten en nada más, ni para maestros, doctores, trabajadores administrativos ni de limpieza, de nada, solamente para lo que son”, dijo.

Lemus Navarro solicitó a las y los diputados presentes el apoyo para que en las centrales de autobuses se implementen medidas de seguridad y de control, con el objetivo de combatir el reclutamiento de jóvenes mexicanos por parte del crimen organizado a través de redes sociales, captándolos a través de estas terminales.

El Gobernador del Estado manifestó que el estado de las carreteras federales en Jalisco se encuentra en pésimas condiciones y que se han incrementado los accidentes 35 por ciento; por lo que solicitó que se pueda invertir en dichas vías.

“Lo único que pido (como) apoyo adicional es para la renovación carretera, sobre todo las diputadas y diputados que son de municipios del interior de Jalisco. Me entenderán la situación tan grave que tienen las carreteras en Jalisco, están intransitables y estamos hablando de la seguridad de la ciudadanía”, agregó.

En materia de abasto de agua el mandatario estatal expuso la situación del acueducto Chapala-Guadalajara, que cuenta con deficiencias de infraestructura, por lo que solicitó a la comisión la gestión de presupuesto para un nuevo acueducto a la capital jalisciense, sumado que la presa Solís empezará a derivar agua a León, afectando la cuota para Guadalajara.

Nos reunimos con facciones legislativas de Movimiento Ciudadano y la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública Federal, en San Lázaro, para abordar temas presupuestales de infraestructura, movilidad, educación y seguridad en nuestro estado.



A lo largo de este año, y en el… pic.twitter.com/7rvdEYZIhA — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 24, 2025

También expuso la situación del presupuesto anual de la Universidad de Guadalajara, ya que como está planteado actualmente, Jalisco aporta 52 por ciento y la Federación el 48 por ciento, con un déficit superior a 4 mil millones de pesos.

Por lo anterior, solicitó a la Presidenta de la Comisión su apoyo en el equilibrio de presupuesto antes de que finalice el año.

Previo a las reuniones de trabajo en San Lázaro, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se reunió con Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía del Gobierno de México, para fortalecer labores en conjunto y seguir haciendo de Jalisco el oasis de las inversiones y la innovación.

Se abordaron rubros como las nuevas empresas que buscan instalarse en Jalisco, así como la ruta a seguir para continuar el impulso de la ciencia, educación y tecnología, a fin de que el estado sea garantía de talento y que la industria de los semiconductores continúe creciendo.

Actualmente, 70 por ciento de las empresas de semiconductores que operan en México se encuentran en Jalisco.

También se dialogó sobre impulsar la aduana y el puerto seco en Acatlán de Juárez, así como el apoyo a la industria del tequila y la raicilla, y a los sectores porcícola y de producción mueblera.

