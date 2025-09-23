Gabinete de Seguridad y Rocha Moya se reúnen con representantes de la CIRT delegación Sinaloa.

En seguimiento a la instrucción de la Presidenta ClaudiaSheinbaum y para fortalecer la coordinación y colaboración con los medios de comunicación del estado de Sinaloa, los titulares del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, junto con el gobernador RubénRocha Moya, sostuvieron un encuentro con representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) delegación Sinaloa.

En la reunión realizada en la Base Aérea Militar Número 10, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recordó que, desde el inicio de la administración, se instruyó el reforzamiento inmediato en Sinaloa para atender la escalada de violencia y recuperar el control de los municipios prioritarios.

El secretario informó que, gracias al esfuerzo coordinado y constante, en los últimos meses se ha logrado una disminución sostenida de los homicidios en la entidad, pasando de 182 casos en octubre de 2024 a 119 en agosto pasado, el número más bajo en la presente administración. Asimismo, refirió que el promedio diario en octubre del año pasado era de 5.9 y para 2025, con datos preliminares al 21 de septiembre, se tiene un promedio diario de 3.5 homicidios en este mes.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Balean camioneta en la que viajaba nieta del gobernador de Sinaloa

Asimismo, subrayó que este avance se acompaña de resultados concretos en la investigación y el combate a las estructuras criminales, con 1,752 personas detenidas por delitos de alto impacto, 3,658 armas aseguradas —equivalentes al 20 por ciento de lo decomisado a nivel nacional— y la destrucción de 113 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en el estado.

García Harfuch reiteró que la federación mantendrá su compromiso permanente con Sinaloa y que las visitas quincenales del Gabinete de Seguridad tienen como propósito evaluar, ajustar y fortalecer la estrategia para garantizar la tranquilidad de la población.

Siguiendo la instrucción de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos la presencia del @GabSeguridadMX en el estado de Sinaloa; con las operaciones coordinadas tenemos los siguientes resultados:

El promedio diario de homicidios pasó de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de… pic.twitter.com/FAcFdPw7zv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2025

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que es necesario fortalecer a las instituciones estatales encargadas de la seguridad y continuar el trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad federal, a fin de mantener la atención oportuna al tema de la violencia e inseguridad en la entidad.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, agradeció la colaboración del sector y destacó que de manera previa se realizan reuniones con los mandos para actualizar la situación en el estado, analizar los distintos temas de seguridad e implementar las estrategias correspondientes. Subrayó que, trabajando de la mano con los diferentes sectores de la sociedad, es posible brindar apoyo y avanzar en la construcción de la paz en Sinaloa.

El comandante de la Tercera Región Militar, general Guillermo Briseño Lobera, mencionó que actualmente hay desplegados cerca de 9 mil elementos que se encuentran en la ciudad de Culiacán, y en el resto de la entidad se cuenta con casi 5 mil elementos en los diferentes municipios para contener la acción de los grupos directivos.

En su intervención, el vicealmirante del cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval, José Daniel Reséndiz Sandoval, mencionó los resultados hasta el mes de septiembre, en donde destacó el desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos, en los cuales se aseguraron 25.7 toneladas de metanfetamina, además de sustancias y precursores químicos, así como un tractocamión en Mazatlán que transportaba 1.5 toneladas metanfetamina en un doble fondo.

El almirante y jefe del Estado Mayor General de la Armada, José Manuel Salinas Pérez, recalcó el compromiso para fortalecer las acciones en Sinaloa y recuperar la paz de los ciudadanos con dignidad, a través del fortalecimiento en el vínculo con los medios de comunicación para lograr objetivos en beneficio de la sociedad.

En tanto, Luis Alberto Díaz, representante de los medios de comunicación, agradeció el seguimiento que se ha dado a la situación del estado, por instrucción de la Presidenta ya que sigue la vinculación institucional.

Mencionó que los medios de comunicación están para informar y llevar la noticia a la sociedad, además solicitó que continúen estas reuniones, que siga la apertura y cercanía con las instituciones de seguridad.

Durante el encuentro se realizó el acuerdo de informar periódicamente los avances y resultados del Gabinete de Seguridad en el estado.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de mantener las acciones coordinadas para garantizar la paz de Sinaloa.

JVR