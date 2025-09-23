Balean camioneta en la que viajaba nieta del gobernador de Sinaloa

Atacan a balazos a escoltas de la hija del gobernador de Sinaloa.

Civiles armados atacaron a balazos la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el municipio de Culiacán. El propio funcionario indicó que en el vehículo viajaba su nieta.

En una publicación realizada en redes sociales, Rocha Moya indicó que la agresión fue por un intento de robo de la unidad.

“En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, escribió el gobernador de Sinaloa en la red social X.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que agentes, sin especificar el número, resultaron lesionados por las balas disparadas en el hecho violento, registrado en el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán.

“Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de esta Secretaría fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en la red social X.

Después del hecho violento, se reportó que las balas alcanzaron un autobús. Posteriormente, el Grupo Interinstitucional arribó al lugar de la agresión para mantener el orden en la zona.

Este hecho se suma a la violencia derivada de la guerra entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”, después de la captura del histórico narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada el pasado 25 de julio.

El enfrentamiento entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa comenzó el pasado 9 de septiembre del 2024, después de que se revelara una carta de “El Mayo” en donde acusaba un secuestro por parte de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

