Colaboración federal con Sinaloa logró reducción de homicidios diarios en 11 meses: SSPC

SSPC, Defensa y Marina acuden a Sinaloa para colaborar en reducción de inseguridad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el promedio de homicidios diarios en Sinaloa disminuyó sustancialmente desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, gracias a la colaboración del gobierno del estado con autoridades federales.

Así lo remarcó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien destacó en un mensaje que, en octubre, el promedio diario de homicidios en Sinaloa era de 5.9, mientras que, para septiembre del presente año, esta cifra se registró en 3.5.

Lo anterior, explicó García Harfuch, responde a la colaboración entre autoridades del estado con el Gabinete federal de Seguridad, que ha estado acompañando al Gobierno estatal por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el mismo sentido, el titular de la SSPC detalló que, junto con la reducción de homicidios diarios, en el mismo periodo se ha logrado la detención de mil 752 personas, así como el decomiso de tres mil 658 armas de fuego, más de 95 toneladas de droga y el aseguramiento de 113 laboratorios.

Siguiendo la instrucción de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos la presencia del @GabSeguridadMX en el estado de Sinaloa; con las operaciones coordinadas tenemos los siguientes resultados:

García Harfuch destacó que, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, se seguirá visitando el estado para seguir reforzando la colaboración que permita continuar con la reducción de homicidios.

“Siguiendo la instrucción de la Presidenta [Claudia Sheinbaum], mantenemos la presencia del [Gabinete de seguridad] en el estado de Sinaloa. [...] Los titulares de [Defensa], [Marina], [SSPC] y [Guardia Nacional] seguiremos visitando la entidad hasta que tengamos los resultados que todos queremos”, escribió el titular de la SSPC.

