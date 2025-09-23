Detienen a 2 personas con casi 50 kilos de droga y fentanilo, en Sonora

Autoridades federales efectuaron la detención de dos personas quienes, en una carretera de Sonora, transportaban 50 paquetes con casi 50 kilos de heroína y fentanilo, escondidos en el compartimento de un autobús.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la detención fue resultado de labores de vigilancia en las carreteras del país, así como un esfuerzo conjunto entre distintas dependencias federales.

Como parte de las acciones de vigilancia en carreteras del país, en Sonora, elementos de @FGRMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a dos personas que transportaban 50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de heroína y fentanilo, los cuales se… pic.twitter.com/chuYoe4TKe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2025

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, la detención ocurrió después de que agentes de seguridad en el kilómetro 32 de la carretera federal 2, tramo Santa Ana - Altar, hallaron un autobús de pasajeros con visibles modificaciones en su estructura.

Por lo anterior, realizaron una revisión minuciosa, en la que también participaron elementos de dependencias como Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la misma SSPC.

Dos hombres que transportaban cerca de 50 kilos de heroína fueron detenidos en #Sonora. https://t.co/RYajkvAyT7 pic.twitter.com/LhuQxzSU0Y — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 23, 2025

Así, en el camión se encontraron un cargamento de 50 paquetes con droga, particularmente, 17 con una sustancia similar a la heroína y otros 33 paquetes con una mezcla de heroína y fentanilo.

A causa de este hallazgo, los dos conductores de la unidad fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles”, concluyó la SSPC, en su comunicado.

