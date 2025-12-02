¿Cuándo salen a la venta los boletos del México vs Portugal en el Estadio Azteca y cuánto costarán?

México y Portugal se enfrentarán en el reinaugurado Estadio Azteca el 28 de marzo del 2026.

México enfrentará a Portugal el próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, poco menos de tres meses antes de que comience el Mundial del 2026, y los aficionados ya se preguntan cuándo saldrán a la venta los boletos para el juego y cuáles serán los costos de los mismos.

El 10 de diciembre será la fecha en la que los clientes de Banorte tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas para este esperado encuentro entre el Tricolor y Cristiano Ronaldo y compañía, de acuerdo con información de otros medios nacionales.

¡Ya es una realidad! 🤩🏟️



Incondicionales, nos enfrentaremos a Portugal, el país de Cristiano Ronaldo, para celebrar que nuestra casa volverá a abrir sus puertas. 🇲🇽🆚🇵🇹



Rival de lujo para seguirnos preparando de cara a la Copa del Mundo.#SomosMéxico. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/RhIsjlv4X7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

Sin embargo, todavía no se conoce cuál sería el precio de los boletos para el partido amistoso entre México y Portugal, que el próximo 28 de marzo medirán fuerzas en el primer partido que se lleve a cabo en el remodelado Estadio Azteca, donde comenzará el Mundial del 2026 el 11 de junio.

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron México y Portugal?

Han pasado ocho años desde la ocasión más reciente en la que se enfrentaron las selecciones de México y Portugal, lo cual ocurrió el 2 de julio del 2017 en el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones de aquel año celebrada en Rusia.

Cristiano Ronaldo y compañía se impusieron 2-1 al Tricolor en tiempo extra para colgarse la medalla de bronce. En esa misma Confederaciones también se enfrentaron en la fase de grupos, y el resultado fue un vibrante empate a dos anotaciones.

México nunca ha vencido a Portugal después de cinco antecedentes entre ambos equipos, pues el conjunto nacional registra dos igualadas y tres descalabros contra la escuadra lusitana.

¿Cuál fue el último juego de México en el Estadio Azteca?

México no juega un partido en la cancha del Estadio Azteca desde hace poco más de dos años. El más reciente fue el correspondiente a los cuartos de final de vuelta de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Honduras, el 21 de noviembre del 2023.

El Tricolor, entonces dirigido por Jaime Lozano, ganó por pizarra de 2-0, resultado con el que forzó la tanda de penaltis, donde se impuso 4-2 para acceder a las semifinales de la justa regional y de paso sellar su boleto a la Copa América 2024, en Estados Unidos.

EVG