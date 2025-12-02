Marijose Alcalá resalta grandes logros obtenidos en el 2025 y agradece apoyo para transformar el COM

Marijose Alcalá, titular del COM, durante la la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), rindió cuentas claras y un balance positivo sobre su gestión este 2025, además de marcar los nuevos retos del deporte olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Con la presencia del director general de la Conade, Rommel Pacheco, y figuras del deporte como las medallistas olímpicas Gabriela Agúndez y Alejandra Valencia, la exclavadista encabezó la Asamblea General Ordinaria de Asociados, en la que destacó el apoyo de la iniciativa privada y de la comunidad deportiva en su objetivo de modernizar y transformar el COM.

▶ #Video | Liderazgo olímpico. Marijose Alcalá se dijo honrada por el respaldo de su Comité Ejecutivo y reportó un balance positivo de actividades 2025, así como avances en su búsqueda por modernizar el @COM_Mexico

🎙️“Mujer echada pa’ delante, transparente y sin miedo”… pic.twitter.com/w1XQ5qZ5u3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 2, 2025

Marijose Alcalá resaltó logros del COM a lo largo del 2025. ı Foto: Claudia Ruiz

“Un balance positivo, no sólo en los temas sociales, de atletas, miembros permanentes, de todo lo que son las federaciones deportivas nacionales, este Comité se está modernizando”, recalcó la líder del deporte olímpico en México.

Marijose Alcalá pide 90 millones de pesos para eventos deportivos del 2026

Marijosé Alcalá recalcó su interés en la transparencia de recursos y añadió que “nuestra labor ha sido compleja, pero tenemos que hacernos de más recursos para mantener a flote el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, echarlo andar no ha sido fácil”.

Para los eventos multideportivos del 2026, como serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Olímpicos de la Juventud, dijo que se requieren alrededor de 90 millones de pesos, mientras que los Juegos Olímpicos de Invierno se encuentran cubiertos.

“Estamos buscando recursos, no hemos tenido una reunión para tomar decisiones de si ellos -Conade- nos van a apoyar, no hemos tenido ningún acuerdo con el director de la Conade para ver los trabajos del 2026, las agendas han sido complicadas”, mencionó al respecto Marijosé Alcalá.

▶ #Video | 🎙️ Alrededor de 90 millones de pesos requiere el @COM_Mexico para eventos multideportivos del 2026, declaró @maryjosealcala, presidenta del @COM_Mexico quien ya lo informó en una carta a @Rommel_Pacheco titular de @conadeoficial además de buscar apoyo de la iniciativa… pic.twitter.com/BXHX6TTLTG — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 2, 2025

Sobre el monto proyectado “le informé, no le solicité, le compartí la información”, por lo que espera tener la junta de trabajo y más claridad en próximas fechas.

Durante la asamblea, Marijosé Alcalá explicó que se reconoció a las nuevas federaciones de deportes acuáticos y ciclismo, mientras que “no hay ninguna federación de atletismo y de tiro con arco, estamos en pláticas”. Asimismo, se nombró como nuevo miembro permanente a la doble medallista olímpica de clavados, Alejandra Orozco.

Finalmente, se dijo honrada por el Comité Ejecutivo que la respalda “pero también agradezco que vean una mujer echada pa’ delante, transparente, sin miedo y determinada”.

EVG