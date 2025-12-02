La terrible maldición que Monterrey arrastra desde 1996 ante Toluca y no llegaría a la final de la Liga MX

Las semifinales del Torneo Apertura 2025 emparejaron al Toluca ante Monterrey, una serie en donde la institución regia deberá emplearse a fondo, pues enfrentan a su verdadero ‘coco’ en Liguillas. Rayados tiene una marca negativa ante los Diablos en La Bombonera desde 1996 y buscará sacudirse la hegemonía este certamen.

Desde que se instauraron los torneo cortos en el 96, Monterrey solo tiene dos victorias en 34 juegos disputados en el Estadio Nemesio Diez y su primer triunfo fue en 2006. Tuvieron que pasar 20 años para que La Pandilla pudiera vencer a los escarlatas. El otro triunfo de Rayados en la capital del Estado de México fue en el Clausura 2011.

Esa fue la última vez que los de Nuevo León vencieron al Toluca en su campo. Una pesada losa que no hace alentadora la serie. En los últimos cinco duelos sin contar Liguilla, los rojos tienen tres victorias y dos empates.

Para el último triunfo de La Pandilla ante los Diablos Rojos hay que remontarse a febrero de 2023, cuando en el BBVA obtuvieron un 2-1. Parece que esa será la clave para Monterrey, sacar un buen resultado en su casa en el duelo de ida y en la vuelta, que es el Infierno, esperar obtener el pase.

Toluca y Monterrey tienen antecedentes en Liguilla. Se han enfrentado en cuatro ocasiones: Dos veces en cuartos de final, una en semifinales y una vez en la final. De estas series los Diablos han avanzado tres, incluyendo la final del Apertura 2005.

Los Diablos Rojos del Toluca, avanzaron gracias a lo hecho en Juárez, pues en el duelo de vuelta empataron sin anotaciones ante los Bravos de Juárez, que tuvieron un buen torneo, pero no llegaron más allá de cuartos de final.

El primer club en avanzar a semifinales fue Rayados de Monterrey, que dejó en el camino a las Águilas del América. Aunque el cuadro de Coapa ganó el duelo de vuelta, no fue suficiente para que pudieran alcanzar una nueva antesala de la final.

