¡Oficial! Estas son las fechas y horarios para las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

La Liga MX reveló las fechas y los horarios para las series de las semifinales del Torneo Apertura 2025. Las llaves son Toluca vs Monterrey, además de Tigres vs Cruz Azul.

Luego de toda la ronda de cuartos de final, el campeonato entra en la antesala de la final ya sin equipos importantes como América o Chivas, que quedaron a deber para sus aficionados, pues ambos estuvieron a minutos de poder avanzar en sus respectivos juegos.

Fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX

Toluca vs Monterrey- Ida miércoles 3 a las 21:10: horas y vuelta sábado 6 a las 19:00 horas

Tigres vs Cruz Azul-Ida miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas y vuelta a las 21:10 horas del sábado 6

Así avanzaron los equipos a semifinales

El primer club en avanzar a semifinales fue Rayados de Monterrey, que dejó en el camino a las Águilas del América. Aunque el cuadro de Coapa ganó el duelo de vuelta, no fue suficiente para que pudieran alcanzar una nueva antesala de la final.

El otro equipo que avanzó a semifinales fue el actual campeón de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, que avanzaron gracias a lo hecho en Juárez, pues en el duelo de vuelta empataron sin anotaciones ante los Bravos, que tuvieron un buen torneo, pero no llegaron más allá de cuartos de final.

Los Tigres se confirmaron en la siguiente ronda del semestre luego de darle vuelta a la eliminatoria ante los Xolos, que dejaron ir una ventaja de tres tantos y cayeron por 5-0 en el Volcán. Una noche redonda para el conjunto de la UANL.

Cruz Azul logró llegar a semifinales con una victoria muy trabajada sobre las Chivas. A La Máquina le bastaba la igualdad para avanzar por mejor posición en la tabla, pero en tiempo complementario sellaron el triunfo de 3-2. Los cementeros se aprovecharon también de un penalti fallado por Javier Hernández.

