¡Imágenes sensibles! Fan del América muere atropellado antes del partido ante Rayados (VIDEO)

El partido entre el América y el Monterrey de los cuartos de final de vuelta de la liguilla del Apertura 2025 inició un poco manchado, pues se dio a conocer que un aficionado azulcrema perdió la vida cuando se dirigía al Estadio Ciudad de los Deportes desde Tultitlán, Estado de México.

En redes sociales comenzó a hacerse viral un video donde se puede ver a la persona que perdió la vida con la playera del América puesta y tirado en el asfalto; según algunos reportes, indican que la víctima del accidente automovilístico y sus amigos realizaron una parada en el Templo de la Santa Muerte.

Lamentablemente, cuando el fan de las Águilas y sus amigos iban cruzando la Vía José López Portillo en Tultitlán, un vehículo azul lo atropelló en el carril confinado del Mexibús. Las autoridades arribaron al lugar de los hechos y pusieron una manta azul encima del cuerpo, para que las personas que iban pasando no lo vieran.

Luego de más de 4 horas, personal de la @FiscaliaEdomex ya retiró el cuerpo del americanista, el cual se encontraba sobre el carril confinado del Mexibús de la Vía José a López Portillo.

La Fiscalía del Estado de México retiró el cuerpo

Después de lo ocurrido en la Vía José López Portillo en Tultitlán, Estado de México, las autoridades arribaron al lugar de los hechos y los peritos también para comenzar a investigar lo ocurrido con el aficionado del América.

Cuatro horas más tarde de lo ocurrido, 13 minutos después del inicio del partido entre el América y el Monterrey, el cuerpo del fan de las Águilas fue retirado del carril confinado del Mexibús.

Las imágenes que circulan en redes sociales son bastante sensibles y algunos aficionados no estuvieron de acuerdo con el tiempo que tardaron en llevarse el cuerpo de la persona que murió esta tarde en el Estado de México, dejando comentarios como: “Cuatro put... horas para recogerlo del pavimento, los peritos o quienes sean con vestimenta casual y en un vehículo que parece de estudihambre, estamos de la ver..., pobre cab...“.

América queda eliminado del Apertura 2025 a manos del Monterrey

Después de un gran partido en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el América y sus aficionados enseñaron sus caras largas en poco menos de un minuto, pues un gol de Germán Berterame y un error de Kevin Álvarez le dieron el pase a las semifinales a los Rayados.

Los azulcremas ganaban 2-0 en el tiempo de compensación y quedaban cuatro minutos para terminar el partido; sin embargo, un centro desde la banda derecha y un gran remate de cabeza de Berterame vencieron el arco de Luis Ángel Malagón, dándole el pase a los regiomontanos.

América no era eliminado de los cuartos de final desde el Apertura 2021, cuando cayeron en esta fase a manos de los Pumas por marcador global de 3-1.

