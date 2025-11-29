De no creerse la alineación de André Jardine para que América le remonte a Monterrey; va sin su mejor hombre

América y Monterrey se enfrentan en el primer partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, sin embargo André Jardine decidió dejar a su mejor hombre en la banca, Allan Saint-Maximin, en busca de la remontada que les de el pase a las semifinales de la Liga MX.

Los Rayados llegan a este partido con una ventaja de dos goles a cero, así que cualquier resultado positivo para ellos o caer derrotados por una anotación, les daría el pase a la siguiente ronda y dejarían en el camino al cuarto mejor equipo de la temporada.

Por su parte, las Águilas tendrán la ventaja de jugar en casa y con su gente, además de ser uno de los equipos que no puedes dar por muerto pase lo que pase, pues a lo largo de su historia han conseguido grandes remontadas que quedaron para la historia del futbol mexicano y esta noche se puede escribir una página más.

Vamos, América.



¡Es con todo, es por nuestra afición! 💙💛 pic.twitter.com/ZtmvbRbD4z — Club América (@ClubAmerica) November 29, 2025

Alineaciones oficiales para el América vs Monterrey

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, José Zúñiga y Rodrigo Aguirre.

MONTERREY: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, John Stefan Medina, Sergio Ramos, Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales, Erick Aguirre, Jesús Corona, Jorge Rodríguez y Germán Berterame.

André Jardine deja en la banca a Saint-Maximin y Brian Rodríguez

A escasos minutos de iniciar el partido de vuelta entre el América y Rayados, André Jardine reveló su alineación oficial para enfrentar al equipo de la Sultana del Norte, decidiendo mandar a sus dos delanteros de inicio en busca del gol que los meta en la eliminatoria.

Sin embargo, el técnico brasileño decidió dejar en la banca a Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez, dos de los jugadores más peligrosos de las Águilas, una decisión que no le pareció a la afición, pues necesitan ganar por dos goles para poder avanzar a la siguiente fase.

Además, André Jardine cambia completamente su alineación del partido de ida, opta por una línea de cuatro y sacar a Igor Lichnovsky, quien se equivocó en el primer partido y cometió un autogol para darle el segundo tanto a los regiomontanos, para que Sebastián Cáceres y Israel Reyes sean sus centrales.

DCO