¡Lo aceptó! José Ramón Fernández confiesa que es aficionado del América “de hueso colorado” (VIDEO)

José Ramón Fernández dejó una declaración para la posteridad al reconocer que le va al América, esto después de que Cuauhtémoc Blanco, una de las grandes leyendas del club, le dijo al periodista que es americanista, y la respuesta del comunicador sorprendió a más de uno.

“De hueso colorado”, le respondió Joserra al exdelantero de los azulcremas luego de que el exfutbolista le dijo “Tú eres americanista, wey”, esto después de que el integrante de ESPN le preguntó si pensaba que los dirigidos por André Jardine remontarán al Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

La aseveración de Cuauhtémoc Blanco hizo reír a José Ramón Fernández, quien tomó el hecho con humor, al igual que el exjugador del América, quien es considerado por muchos como el primer o segundo ídolo en la historia del equipo de Coapa.

¿En dónde confesó José Ramón Fernández su afición por el América?

La inesperada confesión, a manera de broma, de José Ramón Fernández a Cuauhtémoc Blanco respecto a su afición por el América se dio afuera de Palacio Nacional en los momentos previos a la ceremonia de la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025.

Tanto el veterano comunicador como el exfutbolista y seleccionado nacional estaban acompañados por el periodista Odín Ciani, quien también acudió al evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A lo largo de su amplia trayectoria como periodista, José Ramón Fernández siempre ha manifestado su rechazo y antagonismo hacia el América, pues además es un aficionado confeso de Pumas, uno de los más grandes rivales de las Águilas.

Oficial: José Ramón Fernández confiesa a nivel nacional que siempre ha sido americanista de hueso colorado.



Y aquí me nace una maquiavélica conclusión, José Ramón siempre ha sido americanista, se infiltró en una televisora, construyó con paciencia quirúrgica el movimiento anti,… pic.twitter.com/KiNxRVpsGR — Le Rezzo français ⚡️ 🇫🇷 (@TioRetroIsBack) November 28, 2025

Las dos veces que José Ramón se puso la playera del América

Solamente en dos ocasiones, al menos de manera pública, José Ramón Fernández se ha puesto la playera de las Águilas del América.

La primera fue en 1984 para ayudar a la recaudación de fondos con el objetivo de ayudar a los niños que resultaron heridos en la explosión de San Juanico en Tlalnepantla, Estado de México.

La segunda ocasión, y más reciente hasta el momento que José Ramón Fernández se enfundó el jersey del América fue en el 2013, luego de que le pagó una apuesta a Miguel Herrera, quien en mayo de ese año guió a los de Coapa a su primer título de la Liga MX en ocho años.

EVG