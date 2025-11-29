Monterrey le amarga la noche al América y lo elimina con agónico gol de Germán Berterame; resumen y goles

Germán Berterame celebra el gol con el que Monterrey eliminó al América en los cuartos de final del Apertura 2025.

Germán Berterame y el Monterrey arruinaron la que ya era otra noche mágica para el Club América. El cuadro azulcrema apeló a la historia y ganaba 2-0 hasta el minuto 93, pero el seleccionado nacional apareció en el descuento y le dio el 1-2 y el pase a Rayados, que ganó 3-2 el global.

Con goles de Alejandro Zendejas y Raúl Zúñiga, las Águilas alcanzaban su quinta semifinal al hilo de la mano del entrenador André Jardine, pero Berterame arruinó la fiesta con su gol de cabeza al minuto 93 a centro de Ricardo Chávez.

¡Golazo del América! 🔥🦅



Enfermo zurdazo de Zendejas para el 1-0 ‼️



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la liguilla en ViX! 🟠📲 #CarnalvsCompadre pic.twitter.com/LgY72AWQmg — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 29, 2025

¡Gol del América! 🦅

¡Gol de la remontada!‼️✨



La Pantera Zuñiga marca el 2-0 y América está en semifinales al momento ‼️



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la liguilla en ViX! 🟠📲 #CarnalvsCompadre pic.twitter.com/8b01kmtSNU — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 30, 2025

⏱️Aquí está el gol de Berte. Tanto dramático de @Rayados. 💙🤍



El gol 11 de Germán con 'La Pandilla' en Liguilla.#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/HpeAZXntOl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

América domina la primera parte

El cuadro local fue mejor que la visita. Lo lograron capitalizar con un golazo de Alejandro Zendejas a la media hora de juego.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Cruz Azul regala inolvidable momento a su afición previo a vuelta de cuartos de final ante Chivas

El atacante azulcrema tomó el esférico fuera del área. Sacó un zapatazo que fue imposible de detener para Luis Cardenas, quien no pudo atajar el disparo.

El Mochis estuvo en la portería de La Pandilla en lugar de Santiago Melé, arquero uruguayo quien había sido el titular en el torneo regular. Para la Liguilla, Cardenas jugó los dos duelos ante los de Coapa.

En el ocaso de la segunda parte, Rodrigo Aguirre remató de cabeza y el grito de gol de la afición quedó ahogado, pues el balón no alcanzó a entrar en la portería después de estrellarse en el travesaño.

El entrenador André Jardine estaba muy enojado por las marcaciones. Se le veía reclamar a los colegiados cuando se marcaban faltas en favor de Rayados, además que con las manos hacía gestos a los jugadores rivales para que se levantaran del suelo, insinuando que estaban simulando.

Monterrey reacciona hasta la compensación

Para la segunda mitad Monterrey salió con el mismo plan de juego, que era aguantar al América. Domènec Torrent lanzó una línea de 5 cuando defendía y en ataque el esquema cambiaba. Pero priorizando el orden en zona baja.

La pasividad de Rayados permitió que Raúl La Pantera Zúñiga anotara el segundo tanto de la noche y que acercaba a las Águilas a soñar con la remontada.

El Monterrey terminó el juego con 10 elementos tras la expulsión de Jorge Rodríguez al minuto 84 por doble amonestación por juego peligroso sobre Álvaro Fidalgo.

Pese a la desventaja numérica, los dirigidos por Doménec Torrent encontraron el gol que necesitaban al 93′ gracias a Germán Berterame. El árbitro, con ayuda del VAR, le anuló un tanto de las Águilas a la Pantera Zúñiga al 69′ por posición adelantada.

Luego de este cotejo se realiza la vuelta del Toluca vs Juárez y Tigres vs Xolos. El último invitado a semifinales saldrá del partido del domingo entre Cruz Azul y Chivas.

EVG