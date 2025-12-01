Sergio Ramos se va del Monterrey y lo hará con un histórico de Europa y de Champions League; es como los buenos vinos

Parece que la estancia de Sergio Ramos en el Monterrey tiene fecha de caducidad y es cuando Rayados sea eliminado de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El central español tendría ya su próximo destino elegido y será un histórico de Europa y de la Champions League.

En últimas horas salieron reportes de medios internacionales que señalan que Sergio Ramos habría ofrecido sus servicios nada menos que al AC Milan de la Serie A, esto con el objetivo de regresar a Europa y de tener una etapa más con un club de la élite del Viejo Continente.

¡Vamooosss! ¡Síiiiiii! ¡Ya estamos en semifinales! Hemos sabido sufrir juntos, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10. Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe. No se olviden del minuto 93 😉.

Vamos por más. ¡Vamos, Rayados!



Yesssss! We're in the… pic.twitter.com/PeNOE8nv9o — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 30, 2025

De acuerdo con los reportes, Sergio Ramos, con su mentalidad y espíritu competitivo, tiene en mente estar en un equipo que tenga más reflectores y sea de mayor importancia que Rayados porque quiere estar en el radar de la Selección Española para la Copa del Mundo 2026.

El contrato de Sergio Ramos con La Pandilla termina en diciembre. Se dice que la directiva regiomontana tiene intenciones de entablar conversaciones con el jugador, pero todo parece indicar que una vez que Rayados sea eliminado de la Liguilla del futbol azteca dirá adiós a México.

El Milan es el club más ganador de la Champions League, tan solo por detrás del Real Madrid, y en la actualidad tienen una gran campaña antes del parón de invierno en las ligas europeas.

Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por vuestro apoyo! ¡Estamos juntos!



A solid victory and an important step forward, but there's still the second leg to play. Now it's time to… pic.twitter.com/RvUUGyq8ll — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 27, 2025

Si Sergio Ramos regresa a Europa y ficha por el Milan, se estaría reencontrando con el mediocampista croata Luka Modric, quien salió del Real Madrid para ser elemento rossoneri y se ha convertido en una de las piezas clave en el esquema de Massimiliano Allegri.

Directiva de Rayados habla sobre Ramos y su estancia en México

José Antonio Tato Noriega, presidente deportivo del Monterrey, habló del futuro de Sergio Ramos con el equipo, luego de que circuló el rumor de que el defensa español no quiere renovar su contrato con Rayados, pero el directivo aseguró que por el momento no hay nada definido.

Primera parte para que todos aprendamos lo que no debemos hacer y cómo no debemos salir; en la segunda parte sí fuimos los Rayados que todos queremos ver. Siguiente parada: cuartos de final de la liguilla. Toca prepararse bien para lo bueno… ¡Vamos, Rayados!



The first half… pic.twitter.com/YjOwVUPFg2 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 9, 2025

“No hay nada definitivo, estamos en pláticas, ni de un lado hacia el otro, ni viceversa ha habido una decisión definitiva, estamos en pláticas”, dijo el Tato Noriega ante los medios de comunicación después de la clasificación de La Pandilla a las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar al América.

De esta manera, el presidente deportivo del Monterrey dejó en el aire el futuro inmediato de Sergio Ramos con la entidad regiomontana, pues no descartó una posible salida del campeón mundial en Sudáfrica 2010 al concluir el actual torneo de la Liga MX.

