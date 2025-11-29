Sergio Ramos y su desenfrenado festejo en los vestidores tras el pase de Rayados a semifinales (VIDEO)

Sergio Ramos festejó con todo la victoria de Rayados sobre América en los cuartos de final del Apertura 2025.

El defensa español Sergio Ramos fue uno de los futbolistas de Rayados que más festejo la clasificación del equipo a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX tras eliminar al América en la ronda de cuartos de final.

El Monterrey publicó en sus redes sociales un video de la celebración de los futbolistas en los vestidores del Estadio Ciudad de los Deportes después de haber dejado en el camino a las Águilas, y el zaguero español fue uno de los principales protagonistas.

“Dale, dale, dale Rayados, dale, dale, dale, Rayados”, cantó Sergio Ramos mientras le pegaba a una hielera, a la que del otro lado le pegó el también español Óliver Torres, mientras los otros jugadores de Rayados también entonaban la porra del equipo.

Sergio Ramos jugará su primera semifinal con Rayados

Sergio Ramos disputará por primera vez unas semifinales de Liga MX con el Monterrey, esto luego de que en su primer torneo, el Clausura 2025, La Pandilla sucumbió en cuartos de final.

Rayados fue eliminado por el Toluca en la primera ronda de eliminación directa la campaña pasada, en la que el defensa sevillano tuvo su primera campaña en la Liga MX.

En los cuartos de final del Apertura 2025 parecía que la historia se iba a repetir, pero Germán Berterame se puso la capa de héroe con su agónico gol ante el América en el Estadio Ciudad de los Deportes para meter a los albiazules a las semifinales del campeonato.

¿Sergio Ramos se irá del Monterrey después del Apertura 2025?

En los últimos días circuló el rumor de que Sergio Ramos juega sus últimos juegos con Rayados en la Liga MX, pues el español habría decidido no renovar su contrato con los albiazules.

Cuestionado al respecto, José Antonio Tato Noriega, presidente deportivo del Monterrey, aseguró que no hay nada definitivo hasta el momento.

“No hay nada definitivo, estamos en pláticas, ni de un lado hacia el otro, ni viceversa ha habido una decisión definitiva, estamos en pláticas”, aseveró al respecto el directivo de Rayados.

Sergio Ramos y Rayados esperan rival para las semifinales del Apertura 2025, las cuales quedarán definidas tras el cotejo de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas en Ciudad Universitaria.

EVG