¡Hasta las lágrimas! Así fue el eufórico festejo de Lucas Ocampos luego de que Monterrey eliminó al América (VIDEO)

Lucas Rayados llegó hasta el llanto en su festejo por el pase del Monterrey a las semifinales del Apertura 2025.

El argentino Lucas Ocampos se conmovió hasta las lágrimas por el pase del Monterrey a las semifinales de la Liga MX a costa del América, pues festejo el triunfo de sus compañeros en la serie de cuartos de final del Apertura 2025.

El futbolista sudamericano subió un video a sus instastories para festejar la clasificación de Rayados. “Vamos, vamos, vamos”, gritó desaforadamente el argentino, quien acompañó su publicación con el texto: “Corazón y huevos de los pibes”.

Así festeja Lucas Ocampos el pase a las semifinales. pic.twitter.com/hoZAYQJBoE — Soy Rayado y tengo Aguante (@AguanteRayado) November 30, 2025

En el video se vio muy emocionado y extasiado a Lucas Ocampos, a quien se le salieron algunas lágrimas tras la clasificación del Monterrey, que eliminó de manera agónica al América como visitante y a pesar de quedar con un jugador menos.

¿Por qué no jugó Lucas Ocampos la serie entre Monterrey y América?

El argentino Lucas Ocampos no pudo jugar ninguno de los dos partidos de cuartos de final entre Monterrey y América debido a una lesión en la muñeca al atender una emergencia familiar.

El extremo izquierdo de 31 años de edad tuvo actividad con Rayados en 14 de las 17 jornadas de la fase regular del Apertura 2025, torneo en el que La Pandilla culminó en la quinta posición.

La reincorporación de Lucas Ocampos con el Monterrey está sujeta a la evolución de su lesión, informó el club regiomontano.

Monterrey cobra revancha ante el América

El Monterrey debió esperar un año para desquitarse del América tras la final perdida ante los de Coapa en la final del Apertura 2024 de la Liga MX.

Las Águilas consumaron su inédito tricampeonato en torneos cortos en la cancha del BBVA tras empatar 1-1 con Rayados en la final de vuelta, después de que habían ganado 2-1 el duelo de ida en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

