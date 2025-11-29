Henry Martín regresa a las canchas con el América; conoce el larguísimo tiempo que pasó para que volviera a jugar

El América necesitaba sus mejores armas para buscar el pase a las semifinales ante el Monterrey y, en el segundo tiempo, André Jardine decidió mandar a la cancha a Henry Martín en busca del tercer gol de las Águilas, para que el delantero mexicano volviera a la actividad tras poco más de dos meses.

La última vez que Henry Martín disputó un partido con el conjunto azulcrema fue el 13 de septiembre del 2025, cuando jugó 20 minutos en la derrota del América ante Chivas en el Clásico Nacional y fue hasta el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla cuando el ariete azteca volvió a la banca.

Henry Martín entró al minuto 86 de tiempo corrido en lugar de Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, cuando los azulcremas estaban arriba en el marcador 2-0, aunque no sirvieron los cambios, pues Germán Berterame logró eliminar a las Águilas del torneo.

Henry Martín y el América eliminados del Apertura 2025

El América estuvo a minutos de conseguir su pase a las semifinales del Apertura 2025 con el regreso de Henry Martín a las canchas; sin embargo, el Monterrey consiguió arruinar la fiesta en el Estadio Ciudad de los Deportes y dejar en el camino por el título a las Águilas.

El equipo de André Jardine ganaba el encuentro 2-0, con un jugador más en el campo de juego y el estado anímico de su lado, pero en una jugada por la banda derecha y la pérdida de marca de Kevin Álvarez generaron la ocasión de gol para Germán Berterame, que no falló frente a Luis Ángel Malagón.

Ahora Henry Martín tendrá que esperar hasta el siguiente año para poder volver a jugar, pues el América quedó eliminado y lo único que queda es prepararse para el siguiente torneo, en donde los azulcremas volverán a buscar su título número 17 en la Liga MX.

¿Cuándo fue la última vez que el América fue eliminado en cuartos de final?

El América no vivía un escenario como este hace ya varios años, pues en los últimos cuatro torneos habían llegado a la final y en tres de ellos ganaron el campeonato, pero campañas antes habían quedado eliminados en las semifinales.

La última vez que los azulcremas fueron derrotados en los cuartos de final fue en el Apertura 2021, cuando las Águilas se midieron en la primera fase de eliminación ante los Pumas. El partido de ida fue un empate 0-0 en la cancha de Ciudad Universitaria y para la vuelta los auriazules vencieron al América 3-1 en el Estadio Azteca.

En aquella ocasión, el técnico de las Águilas era el español Santiago Solari, mientras que los Pumas eran dirigidos por Andrés Lillini, el entrenador que llevó a su última final a los Universitarios.

DCO