¡Rompe el silencio! Tato Noriega aclara dudas sobre el futuro de Sergio Ramos con el Monterrey (VIDEO)

José Antonio Tato Noriega, presidente deportivo del Monterrey, habló del futuro de Sergio Ramos con el equipo, luego de que circuló el rumor de que el defensa español no quiere renovar su contrato con Rayados, pero el directivo aseguró que por el momento no hay nada definido.

“No hay nada definitivo, estamos en pláticas, ni de un lado hacia el otro, ni viceversa ha habido una decisión definitiva, estamos en pláticas”, dijo el Tato Noriega ante los medios de comunicación después de la clasificación de La Pandilla a las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar al América.

De esta manera, el presidente deportivo del Monterrey dejó en el aire el futuro inmediato de Sergio Ramos con la entidad regiomontana, pues no descartó una posible salida del campeón mundial en Sudáfrica 2010 al concluir el actual torneo de la Liga MX.

¿Dónde continuaría su carrera Sergio Ramos si se va del Monterrey?

De acuerdo con información de Juanfe Sanz, periodista del Chiringuito, Sergio Ramos ya no quiere continuar en las filas del Monterrey, pero tampoco le interesa marcharse a otro equipo de la Liga MX.

El citado periodista reportó que el exdefensa del Real Madrid quiere un nuevo reto en su carrera y que el mismo sea fuera de México, a pesar de que se ha enamorado de la ciudad de Monterrey y de la afición de Rayados.

Juanfe Sanz indicó que a Sergio Ramos le gustaría irse del Monterrey como campeón, lo que podría conseguir en su segundo semestre en la Liga MX tras su llegada en el Clausura 2025.

¿Cuántos goles ha hecho Sergio Ramos con el Monterrey?

El español Sergio Ramos ha anotado siete goles con el Monterrey, club con el que ha tenido participación en 32 partidos oficiales en toda clase de competencias.

El veterano zaguero de 39 años de edad se sumó a la plantilla de Rayados después de una segunda etapa con el Sevilla, institución con la que debutó como futbolista profesional en el 2003.

