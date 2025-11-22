Sergio Ramos y Pilar Rubio están súper enamorados de México y lo demuestran de esta hermosa forma (VIDEO)

Sergio Ramos llegó a México en febrero del 2025 para jugar con Monterrey en la Liga MX y, desde que él y su familia aterrizaron en nuestro país, su esposa Pilar Rubio comenzó a compartir varios videos e imágenes de todo lo que ha realizado, comido y probado desde su llegada a la República Mexicana.

En esta ocasión, tanto el defensa español como su pareja visitaron las Grutas de García en Nuevo León y compartieron un video en la cuenta de TikTok de Pilar Rubio, donde se puede ver que ambos se suben a un teleférico, entran a lo más recóndito de las grutas y se ven muy felices de visitar estos lugares turísticos.

Además, la pareja de Sergio Ramos escribió en la descripción del video “México mágico”, mientras que el defensa del Monterrey compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se puede ver una parte del trayecto adentro de las grutas y la canción de Mario Bautista “Brindo”.

Pilar Rubio ha demostrado su amor y cariño a México en sus redes sociales

En varias ocasiones, Pilar Rubio ha demostrado su amor y cariño por México, pero hace algunos meses la pareja de Sergio Ramos publicó un video en sus redes sociales donde explicó a fondo por qué le gusta mucho nuestro país.

La esposa del defensa español compartió en su cuenta de TikTok que la cosa que más le gusta de la República Mexicana es la cocina, donde mostró un aguachile y también una michelada, algo que enamoró a Pilar Rubio de nuestro país, pues explicó que es “un vicio para mí”.

De momento, Sergio Ramos aún tiene contrato con el Monterrey, pero este se acaba en diciembre de este año, aunque la afición regiomontana ya pide la renovación del español y la directiva de los Rayados también busca que el campeón del mundo extienda su relación con el equipo.

Sergio Ramos se prepara para su segunda liguilla con el Monterrey

Sergio Ramos se tomó unos días para descansar y visitar algunos lugares turísticos con su pareja y prepararse para la liguilla del Apertura 2025 con el Monterrey, en busca del título de la Liga MX.

El defensa español y compañía se medirán al América en los cuartos de final de la competencia, aunque tendrán una complicada misión, pues el partido de vuelta será en la casa de las Águilas y tienen la posición de la tabla en su contra.

Los Rayados recibirán el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio BBVA; en caso de avanzar a las semifinales y enfrentarse ante un rival con mejor posición en la tabla, tendrá que seguir visitando en el partido de vuelta.

DCO