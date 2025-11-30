¿Se va o se queda? Figura clave de Monterrey habla sobre el inevitable futuro de Sergio Ramos en Rayados

Rayados de Monterrey se encuentran en semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de vencer a las Águilas del América, pero uno de los temas más comentado al rededor de La Pandilla es la posible salida del central español Sergio Ramos.

Al respecto habló el entrenador español Domènec Torrent, quien comentó que por ahora lo “primero creo que ahora no toca hablar de esto”, pero agregó que a pesar de los rumores, lo importante es la entrega que deja el exjugador del Real Madrid en cada encuentro.

¡Vamooosss! ¡Síiiiiii! ¡Ya estamos en semifinales! Hemos sabido sufrir juntos, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10. Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe. No se olviden del minuto 93 😉.

Vamos por más. ¡Vamos, Rayados!



Yesssss! We're in the… pic.twitter.com/PeNOE8nv9o — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 30, 2025

“Ya ves cómo compite Sergio Ramos, ¿no? Independientemente que no sé lo que va a pasar, ni conmigo sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar con ni los entrenadores ni los jugadores. Entonces yo sé que está muy centrado, lo viste hoy en intentar ganar este campeonato”, indicó.

El estratega español, quien vive su primera Liguilla al mando de Rayados, comentó que tiene que enfocarse en el siguiente rival del equipo en la fiesta grande del futbol mexicano, pues tendrá la baja de un jugador para las semifinales, al menos para la ida.

“A partir de aquí nosotros y él nos tenemos que centrar en qué vamos a hacer contra el próximo rival, cómo vas a plantear las cosas, quién va a jugar porque nos han expulsado a un jugador, que no haya lesionados… esto es lo que me ocupa ahora y me preocupa también”, comentó.

Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por vuestro apoyo! ¡Estamos juntos!



A solid victory and an important step forward, but there's still the second leg to play. Now it's time to… pic.twitter.com/RvUUGyq8ll — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 27, 2025

Rayados no afloja en la continuidad de Sergio Ramos

Otro que habló sobre el futuro de Sergio Ramos fue el presidente deportivo de Rayados de Monterrey, José Antonio Noriega, quien dijo que por el momento nada es definitivo y que hay charlas de todas las partes.

“No hay nada definitivo, estamos en pláticas, ni de un lado hacia el otro, ni viceversa ha habido una decisión definitiva, estamos en pláticas”, dijo el Tato Noriega ante los medios de comunicación después de la clasificación de La Pandilla a las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar al América.

De esta manera, el presidente deportivo del Monterrey dejó en el aire el futuro inmediato de Sergio Ramos con la entidad regiomontana, pues no descartó una posible salida del campeón mundial en Sudáfrica 2010 al concluir el actual torneo de la Liga MX.

aar